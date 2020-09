Se adhiere ex dirigente del Partido de los Pobres al FADG; acuerdan trabajar juntos con Evodio

En la capital del estado, el expresidente y fundador del Partido de los Pobres (gallito rojo), Rubén Valenzo Cantor, se adhirió al Frente Amplio Democrático Guerrerense (FADG), que encabeza el perredista Evodio Velázquez Aguirre.



En su mensaje ante los medios de comunicación, Valenzo Cantor recalcó que el PP agrupó durante la pasada elección a 40 mil guerrerenses, lo que actualmente le permite tener presencia en diferentes Ayuntamientos.



’Esa gente que yo represento estoy seguro que vamos a sumarnos todos al proyecto de nuestro amigo Evodio Velázquez, que está por venir. Estamos cansados de los políticos que siempre se han burlado de la gente humilde, pero la gente ya está toreada, cansada y yo espero que mi amigo Evodio tenga un discurso convincente y esperanzador para la gente que merece que se le ayude, hoy necesitamos una persona joven y capaz.’



Velázquez Aguirre agradeció al también exdiputado por el PRI en la 59 legislatura, ’hemos dialogado ampliamente en la ruta de cómo fortalecer un proyecto más allá de personas o de las figuras políticas y cómo podemos construir un proyecto ciudadano serio, que enamore y conquiste a los ciudadanos en un momento tan complicado.’



Agregó que esta adhesión fortalece al PRD y que esta es una acción que están tomando muchas organizaciones, ’se van a sumar muchos otros de los diferentes municipios de Guerrero; esta es una etapa que había anunciado hace unas semanas, que íbamos a buscar a las organizaciones sociales que no obtuvieron su registro ante el INE y que íbamos a sumarlas.’ Puntualizó que el PRD no está perdiendo el tiempo y que trabajan en un acuerdo de unidad, ’esa es nuestra fortaleza, estamos adhiriendo, sumando y construyendo.’



Mientras tanto el legislador Bernardo Ortega Jiménez dio la bienvenida al exdirigente del PP; ’Valenzo ha estado luchando, trabajando por Guerrero, tiene liderazgos y es bienvenido, aquí vamos a hacer un gran equipo y esperemos que el 2021 se cristalice para bien en el PRD, esperamos que tu permanencia en el PRD sea por mucho tiempo.’



Por su parte el presidente estatal del sol azteca, Alberto Catalán Bastida, dijo que ’el PRD encabeza esta lucha por las cuestiones elementales de Guerrero, nos da mucho gusto que hayas visto en el PRD una opción política para participar en este 2021, sabemos que tienes una estructura en territorio muy importante.’ Añadió que el FADG está tratando de aglutinar a todos aquellos que ven la posibilidad ’de que Evodio represente esta figura que pudiera alcanzar la candidatura de nuestro partido. Evodio ha venido transitando en una ruta de trabajo y de esfuerzo, es lo que me lleva a estar aquí con él.’



Al evento también se dieron cita los diputados perredistas Perla Edith Martínez y Robell Urióstegui; la secretaria general del PRD Ivet Díaz Bahena; así como los secretarios y directivos del PRD, Marco Organiz, Perfecto Rosas, Félix Moreno, Pánfilo Sánchez, Julio César Ortiz y Erika Guillén; además de los regidores de Chilpancingo, Brenda Ramírez y Oscar Garibay.