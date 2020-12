Se adhiere grupo felixista a candidatura de Evodio Velázquez

Quien fuera secretaria de desarrollo social durante el trienio de Félix Salgado Macedonio, Fabiola Vega Galeana, se adhirió esta tarde al proyecto que encabeza el precandidato de unidad del PRD rumbo a la gubernatura, Evodio Velázquez Aguirre.



Durante su mensaje, en un evento realizado en el hotel Las Hamacas de la zona tradicional del puerto, la química Vega Galeana dijo que a pesar de haber apoyado a personas de un partido distinto al sol azteca, "aquí estamos, aquí seguimos, nos fuimos en algún momento a apoyar a alguien más pero siempre hemos sido perredistas."



Aseguró que conoce a Evodio "desde sus inicios dando la lucha como joven, por eso a él no le van a platicar de ir a colgar una manta o repartir volantes, Evodio sabe de todo eso, hoy ha acumulado experiencia que le va a dar el triunfo. Evodio es un hombre de bien, en el que confío que vamos a triunfar juntos."



Fabiola vega reconoció que buscará la diputación federal por el noveno distrito, por lo que dejó en claro ser "una mujer con capacidad de gestión, hoy te ofrezco Evodio que caminaremos juntos y ese distrito 9 será para nosotros y esa gubernatura será tuya y para el pueblo."



Por su parte el abanderado del sol azteca señaló que buscará que los perredistas del ayer regresen a casa, "hoy vamos a buscar recuperar a todos aquellos militantes que en algún momento se fueron, como es el caso de Fabiola que estaba en la estructura del senador Félix Salgado, eso es importante que liderazgos así regresen al PRD."



Recalcó que esta es una nueva etapa del partido "ya que hace unos días presentamos la coordinadora ciudadana estatal de campaña, donde estan panistas, priístas, morenistas, de todo tipo y la sociedad civil organizada. Estamos compitiendo con propuesta, entusiasmo, fe y amor a la camiseta, para convencer y enamorar a los guerrerersenses."



Dicha coordinadora ciudadana, presentada el pasado sábado en Chilpancingo, está integrada por los panistas Alejandro Martínez Sidney y Francisco Rodríguez Otero; el exmorenista Servando Salgado; el expresidente del Partido de los Pobres Rubén Valenzo Cantor y la exfuncionaria del gobierno federal de la 4T, Zaira Gallegos.



Finalmente, sobre la declaración del exdelegado federal de Morena en el sentido de que a Guerrero lo puede gobernar cualquier animal, Evodio Velázquez la catalogó como una falta de respeto, "yo no quiero ser gobernado por ningún animal, hoy Guerrero necesita ser gobernado por alguien pensante, con ideas frescas, innovadoras, que evolucionen y no ser parte de un capricho a voluntad de algunos que quieren el poder por el poder y que se arañan y se desgarran todos los días por querer tener el poder a como dé lugar."



Durante el domingo el exalcalde porteño recorrió diversos puntos de Acapulco, donde se implementaron grupos de brigadeo para promover su propuesta de gobierno.