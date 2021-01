Se adhiere Sergio Valle a Morena y señala que la CTM dejará de apoyar al priismo de Guerrero

Al adherirse como militante de Morena, el dirigente transportista y del sindicato de la construcción, Sergio Valle Álvarez, señaló que un gran sector de la CTM dejará de apoyar al priismo de Guerrero y se sumió desde este domingo 10 de enero, como aliado del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador y como aspirante a una diputación local en Acapulco.



Valle Álvarez estuvo respaldado por el diputado federal morenista Javier Manzano; por el líder gastronómico y de servicios, de la CTM en el puerto, José Valle; por el liderazgo Yoshio Ávila, entre otras personalidades, quienes le mostraron su apoyo en su decisión de sumarse a los trabajos de la 4T.



’Siempre hemos ayudado a priistas y perredistas a llegar al poder y qué hemos obtenido, sólo migajas y malos tratos, cuando los obreros hemos sido leales a las causas del pueblo, sin embargo, en esta ocasión estaremos representados y buscaremos la diputación de un distrito acapulqueño, desde donde transformaremos la manera de hacer política en esta entidad’, manifestó.



Por su parte, Javier Manzano le tomó protesta al nuevo morenista Sergio Valle y lo conminó a seguir los preceptos de la Cuarta Transformación que son ’no robar, no mentir y no traicionar al pueblo mexicano’, indicó.



En dicha reunión donde se reconoció al coordinador de Defensa del Voto en Guerrero, Félix Salgado Macedonio, también estuvieron dirigentes sociales, del transporte, comerciantes, ex priistas, ex perredistas, entre otros invitados.