Se aferra Juan Hugo de la Rosa a obtener un cargo de elección, acción que ya provoco serios problemas al interior de MORENA

Nezahualcóyotl, Mex.-El Movimiento Nacional por un Mejor País que encabeza el presidente municipal de Nezahualcóyotl Juan Hugo de la Rosa García a pesar de no haber alcanzado su registro para conformar un partido político, el Instituto Nacional Electoral (INE) lo reconoció como una Asociación Política, ello ha ocasionado que al interior de dicha organización los integrantes busquen ser aspirantes a ocupar cargos de elección popular, sin embargo los nombramientos que se han registrado propician un conflicto interno para designar a sus candidatos a diputados locales y alcaldes en los sitios donde tiene presencia la agrupación que cuenta con más de 300 mil seguidores.

Tan sólo en el municipio de Nezahualcóyotl ya se registran los problemas internos por la designación de los aspirantes y, es que los representantes de las diversas organizaciones políticas y civiles han decidido brindar el apoyo al ex diputado Epifanio López Garnica para ser candidato a presidente municipal por MORENA; así como prefieren otorgar el apoyo en caso de ser mujer a Guadalupe Roldán quien carece de una organización política pero cuenta con el carisma de los ciudadanos que integran esta agrupación.

Esta misma situación se repite cada elección, la cual se vivió al interior del PRD por lo cual se encuentra en vías de desaparecer. El Movimiento Nacional por un Mejor País ha decidido brindar el apoyo al partido político de izquierda como es MORENA cuyos seguidores se niegan a brindar recibir y apoyar a los candidatos que nombre Juan Hugo de la Rosa para tratar de ganar un cargo de elección popular para este 2021.

El rechazo de apoyar a Juan Hugo de la Rosa y su movimiento viene por parte de Emilio Ulloa Pérez, Valentón González Bautista, Felipe Rodríguez y otros más ex perredistas que se dicen dueños de MORENA en Nezahualcóyotl cuando ninguno de ellos vive en el municipio, sólo cuentan con la credencial de elector. Esta situación obligará a los morenistas nombrar a través de una encuesta interna a sus candidatos y los más seguro es que gane la gente de Juan Hugo de la Rosa quien maneja la mejor estructura política para apoyar a los candidatos de MORENA y cualquier otro partido político.

Solo que Juan Hugo de la Rosa para la sociedad ya está quemado, además de que durante su gestión como alcalde actualmente no hizo absolutamente nada y no es justo que al llegar a MORENA se sienta con mucho derecho de quitar y poner candidatos muy a su arbitrio de lo cual esa misma sociedad esta cansada de tener políticos oportunistas, chapulines que solo buscan cargos de elección popular para seguir viviendo del erario público, eso es lo que opina la gente de este municipio.