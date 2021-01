Se aferran empresarios a viejo outsourcing

El presidente de la Asociación Nacional de Consejos Empresariales Regionales (ANCER), José Manuel Urreta Ortega, exigió que el outsourcing no desaparezca a fin de no generar mayor desempleo; el gobierno federal indicó que es reconozcan los derechos sindicales de los trabajadores.



’Al menos 7 millones de personas laboran bajo el esquema de subcontratación y el 80% caería en la informalidad si se elimina de forma abrupta el outsourcing’, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial Veracruz.



Urreta Ortega señaló que se debe tener cuidado que la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, para eliminar la subcontratación no afecte la relación bilateral México-Estados Unidos.



Hay proyectos de inversión programados en los próximos 5 años para territorio mexicano, como parte del T-MEC, los cuales establecen el uso del mecanismo del outsourcing, comentó el presidente de ANCER.



Andrés Manuel López Obrador, presidente de la República, dijo que reformarán la ley del Trabajo para que quede completamente prohibido el outsourcing en el primer trimestre de 2021, para así garantizar los derechos laborales.



’Va en serio el que va a desaparecer, se va a eliminar la subcontratación en México’, dijo el mandatario el 6 de enero de 2021, quien pactó con la iniciativa privada y el sector obrero para que no hubiera despidos en diciembre de 2020.



Las empresas de subcontratación se han empleado para evadir obligaciones fiscales y patronales, por lo que eliminando dicha modalidad pretenden que los patrones asuman su responsabilidad en el pago de utilidades, de seguridad social y que además se reconozcan los derechos sindicales de los trabajadores.



El gobierno federal indicó que se debe reconocer la subcontratación como una actividad indispensable en la economía del país, sin embargo hay un outsourcing que se equipara con la delincuencia organizada, debido a que evade al fisco y se ha convertido en una actividad en la que utilizan facturas falsas.



La secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, informó que tras diversas inspecciones al sector privado, se encontró que el 83 por ciento de las empresas revisadas tenían subcontratada al total de su plantilla, mientras que el 17 por ciento restante tenía subcontratado al 95.5 por ciento de su personal.



’Hallamos que el 75 por ciento de los trabajadores de las empresas inspeccionadas eran registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social con salarios menores a los que realmente percibían y que a su vez eran registrados en otras actividades a las que realmente desempeñaban con el objeto de fraudulentamente bajar su prima de riesgo’. Alcalde dijo que se constató que el 29 por ciento de las empresas impone la renovación mensual de contrato a los trabajadores: ’Estas personas viven permanentemente con la incertidumbre de si el próximo mes podrán llevar un ingreso a casa’.



el 95 por ciento de las compañías inspeccionadas conseguía a sus trabajadores a través de hasta 6 empresas contratistas, las cuales no contaban con patrimonio propio, sino que fungían meramente como intermediarias.



A partir del próximo 20 de enero de 2021, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) iniciará los foros denominados ’Diálogos nacionales sobre la participación de las utilidades de las empresas’, para que durante 5 días se presenten los pros, contras y propuestas del pago de utilidades a los trabajadores, así como del outsourcing.



En ellos, la industria maquiladora y las autoridades del gobierno discutirán sobre las relaciones laborales en la industria automotriz y manufactura, sector financiero y de seguros, energético e industrias extractivas, telecomunicaciones y tecnologías de la información, así como los servicios minoristas y turísticos.Con información de Enrique Hernández | FORBES