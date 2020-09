Se ampara cercana de Osorio Chong para evitar orden de aprehensión

La exsecretaria general de la Policía Federal, Frida Martínez Zamora, interpuso un amparo contra la orden de aprehensión que hay en su contra por los delitos de delincuencia organizada y desvío de recursos de 2 mil 500 millones de pesos.



En su demanda de garantías que se encuentra en trámite, la ex mano derecha del ex secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que en domicilios de familiares y amigos se han presentado sujetos que se ostentan como agentes policiales, bajo pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión.



"Al acudir por motivos personales y profesionales al Estado de México en distintas fechas, tuvimos conocimiento por familiares y amigos que en diversos inmuebles ubicados en el Segundo Circuito Judicial (Estado de México), personas que se ostentaron como agentes policiales -sin especificar corporación- han estado investigando entorno a los domicilios, horarios y actividades de las suscritas, so pretexto de lograr el cumplimiento de una orden de aprehensión’, detalla en su amparo.



Alberto Roldán Olvera, juez Quinto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, solicitó a Frida Martínez que dentro del plazo de cinco días aclare en qué lugar puede tener ejecución el acto reclamado, dando la ubicación exacta de la persona contra la que se dirige la orden, por ejemplo, su propio domicilio; determinando que tal requisito resulta indispensable para determinar la competencia del asunto.



Lo anterior, porque ’no se tiene la certeza de si la orden reclamada podrá ejecutarse en el territorio donde este juzgado ejerce competencia o en uno diverso; aunado a que de la anterior transcripción refieren que, acuden al Estado de México de manera ocasional, sin mencionar a qué parte en específico de dicha entidad federativa, pues no debe perderse de vista que el Segundo Circuito de divide en tres circunscripciones distintas a saber: Toluca, Naucalpan y Nezahualcóyotl’, mencionó Roldán Olvera.



En agosto, un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal adscrito al penal de máxima seguridad del Altiplano, liberó la orden de aprehensión de Frida Martínez y Jesús Orta Martínez, también ex secretario general de la PF y ex secretario de Seguridad Ciudadad de la Ciudad de México, además de 17 personas más.



Frida Martínez durante 16 años ha sido operadora del exsecretario Miguel Ángel Osorio Chong y ha ocupado puestos clave durante la trayectoria del político hidalguense. Fue secretaria general de la Policía Federal, responsable de cuestiones administrativas, corporación policiaca que en la pasada administración dependía de la Secretaría de Gobernación.



Igualmente fue representante de Osorio Chong ante el Instituto Electoral cuando éste fue candidato; cuando se convirtió en gobernador de Hidalgo, así como su directora general de Recursos Materiales y Adquisiciones en la Oficialía Mayor. En el Cisen, con Osorio Chong en Segob, fue titular de la Unidad de Administración, Finanzas y Desarrollo Humano.NVINOTICIAS