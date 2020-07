Se ampara Laura Vargas, esposa de Osorio Chong, ante investigación de la SFP

La Secretaría de la Función Pública (SFP) investiga ’inconsistencias’ en el patrimonio del ex Secretario de Gobernación, Miguel Angel Osorio Chong, y de su esposa Laura Ibernia Vargas Carrillo, misma que se amparó el 9 de julio ante los actos de la autoridad que la indaga.



Laura Vargas, esposa de Osorio, presentó el 9 de julio el amparo 620/2020 ante el juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa.



El acto que reclama es el acuerdo de conclusión de la VP/085/2019, que fue dictado el 24 de junio por la Dirección de Verificación Patrimonial de la SFP.



La jueza Laura Gutiérrez de Velasco admitió ayer a trámite el amparo de Vargas Carrillo, pero se negó a conceder una suspensión provisional contra consecuencias o actos derivados del acuerdo impugnado.



Vargas alega violaciones a varios artículos de la Constitución, entre ellos los que prevén el principio de presunción de inocencia; el principio de que la carga de la prueba corresponde a la parte acusadora, así como las reglas para sancionar a los servidores públicos.



Por otro lado, la SFP revisa la evolución del patrimonio de Osorio y su familia, analiza propiedades, cuentas bancarias y la procedencia lícita de recursos. Conforme reportes oficiales, la dependencia coteja si sus bienes corresponden a sus ingresos como funcionario desde que fue Gobernador de Hidalgo.



En respuesta, el ahora coordinador de la bancada del PRI en el Senado también presentó la semana pasada demandas de amparo para impugnar las conclusiones de la investigación.



En mayo de 2014, Laura Vargas dio aviso ante el notario público número 19 de Pachuca, Gustavo Teodoro Gómez Monroy, de una operación de compraventa de la residencia ubicada en Paseo de las Palmas 1380, en Lomas de Chapultepec, según consta en el folio 9434699 del Registro Público de la Propiedad (RPP) del Distrito Federal.



En ese mismo folio, dio aviso de la apertura de un crédito hipotecario con Banorte, según publicó en su momento la revista Proceso.



Osorio confirmó a REFORMA que la SFP inició la verificación patrimonial por la residencia en Lomas de Chapultepec, y explicó que pagaban una renta por habitar en esa casa, y que si bien se pidió un crédito hipotecario a Banorte para la eventual compra, éste fue cancelado.



Cuestionó que ahora la SFP lo está considerando como un ingreso no justificado.



Osorio explicó que presentaron los amparos porque la SFP no aceptó sus alegatos de defensa y porque se involucró a su familia.



’La propia autoridad tiene la respuesta a esas dudas pues confronta mis declaraciones con información fiscal y bancaria en la cual se puede verificar que todo está correcto’, dijo el senador.



Al final del sexenio de Enrique Peña, Osorio declaró tener dos terrenos que adquirió en 2007 por un millón 120 mil 315 pesos, otro predio con valor de 53 mil 272 pesos y un palco que compró en 2001 en 30 mil pesos.



Además, reportó una cuenta de separación individualizada con un saldo de 2 millones 993 mil pesos y un cuenta bancaria con 4 millones 903 mil 424 pesos.LA PRENSA MONCLOVA