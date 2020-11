Se amplía convenio con hospitales privados ante la emergencia sanitaria para atender también a enfermos de Covid-19: AMLO

Por Gregorio Almazán Hernández / REPORTERO

MARTES, 17, NOVIEMEBRE, 2020, 13:08 hrs.

PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA

SECRETARIA DE GOBERNACION

RELACIONES EXTERIORES (SRE)

GOBIERNO CdMx

GOBIERNO DE MEXICO





El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que se ampliará el acuerdo entre el gobierno federal y los hospitales privados, ante la emergencia sanitaria del covid-19, además de que estos ahora atenderán a pacientes graves de coronavirus.



En su conferencia de prensa en Palacio Nacional el Mandatario recordó que ahora sólo los centros de salud públicos que poseen mejores médicos, más equipos y ’donde se puedan salvar más vidas’ son los que se han destinado para el coronavirus.



’Vamos a ampliar el convenio que se tiene para garantizar una mejor atención a los afectados por covid-19. Ahora tenemos más camas disponibles en el sector público y (…) también se ha optado para que en hospitales privados se atienda también a enfermos graves de covid-19’, informó.



El Presidente afirmó que se ha modificado la estrategia para combatir la pandemia de coronavirus, pues en la primera etapa los hospitales privados atendían a pacientes con otro tipo de padecimientos, con el propósito de liberar espacios y que el sector público pudiera atender a los enfermos de covid-19.



’Ahora se está llevando a cabo esta nueva reconversión, para que sean menos hospitales públicos, pero los mejores. Tenemos disponibilidad de camas, entonces vamos a hacer un esfuerzo para seleccionar, con la participación de los estados, los mejores hospitales públicos y se agrega este convenio con hospitales privados’, comentó.



Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela, sostuvo que, con la ampliación del convenio pactado el 13 de abril pasado, la industria privada pondrá a disposición de la población 50 hospitales covid-19, en los que se seleccionará a los médicos y equipamiento; así se podrán ocupar 150 camas más.



Asimismo, el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell, resaltó que con esta estrategia se busca reducir la mortalidad, ya que la epidemia seguirá activa en el mundo, porque ’no existe una identificación predecible de cuándo terminará’.



Al anuncio de este nuevo programa de atención asistieron por parte de la iniciativa privada: Mario González Ulloa, Presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados; Javier Potes González, director general en el Consorcio Nacional de Hospitales y Héctor Valle Mesto, presidente ejecutivo de la Fundación Mexicana para la Salud.



ACUERDO, PRUEBA DE UNA ´COORDINACION EJEMPLAR´



El Presidente aseguró que este acuerdo es prueba de una ’coordinación ejemplar’ entre el sector público y privado. Asimismo, agradeció el apoyo de las empresas y fundaciones particulares que se han hecho cargo de financiar hospitales e instalar y dotar de infraestructura, equipo médico medicamentos y pagar al personal de salud.



’Cuando se trata de la salud del pueblo todos juntos, unidos. Podemos tener diferencias en otras cosas, pero para la atención médica, estamos mucho muy unidos, juntos’, puntualizó.



MEXICO SI TIENE LA LOGISTICA NECESARIA PARA VACUNA DE PFZER



El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard Casaubón, aseguró que la Secretaría de Salud (Ssa) sí tiene la logística necesaria para distribuir las primeras dosis de la vacuna de Pfizer contra el coronavirus, la cual requiere una temperatura de entre -70 a -80 grados centígrados para su transporte y almacenamiento.



El Canciller puntualizó que los requisitos logísticos de la vacuna de Pfizer ya estaban contemplados durante el acuerdo de compra de las primeras dosis. Asimismo, la farmacéutica estadunidense propuso la colocación de las dosis en puntos de distribución a lo largo del país para su distribución.



"México firmó ese acuerdo porque ya se había valorado. Lo que va a hacer Pfizer, en caso que se firme esta semana, es poner la vacuna en puntos de distribución que México necesite y de ahí lo pasas a una red de frío con distinta temperatura. Lo que puedes hacer es regular tu flujo, no puedes tenerlo en muchos lugares más allá de una semana, es la propuesta que ha hecho Pfizer, no sólo a México", dijo.



Así mismo afirmó que, en el caso de la vacuna de Moderna, se trata de una situación distinta, pues se requieren temperaturas más altas a -20 grados centígrados, aunque las primeras dosis de Pfizer también será en números manejables en términos logísticos, de acuerdo con las evaluaciones de la Ssa.



"Moderna tienen una solución diferente, -20 grados. Sí va a poder tener solución, porque los primeros meses que Pfizer nos entregue vacuna, en ese caso serán números muy manejables, sí tenemos posibilidad logística según la evaluación de la Secretaría de Salud".



Se espera que, en caso de que la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA por sus siglas en inglés) apruebe la vacuna, México reciba alrededor de un millón de dosis. Ebrard detalló que esta semana el país tendrá que formalizar el pedido de esta vacuna que de acuerdo a los últimos informes tiene 90 por ciento de eficacia.



El titular del Ejecutivo, afirmó que México tiene los recursos necesarios para hacer los pedidos de las vacunas y formalizar las precompras. También, reiteró que a finales de diciembre o a más tardar durante el primer trimestre de 2021 iniciará la campaña de vacunación en el país.



Destacó el Presidente, ’vamos avanzando y yo espero que pronto a finales del año, a principios del año próximo, o a más tardar en el primer trimestre empecemos la vacunación’.



El Canciller Ebrard puntualizó, al hacer un recuento del avance las vacunas en México, además de Pfizer, ya se tienen acuerdos suscritos de precompra con AstraZeneca y CanSino Bio, mientras que Curevac ya presentó sus estudios para que Cofepris le apruebe aplicar la Fase III de su vacuna en México y espera resultados de los proyectos de Moderna, Novavax de Estados Unidos y Sinovac de China.



DONACIONES DE 7 PAISES PARA AFECTADOS POR INUNDACIONES EN TABASCO



El Canciller Marcelo Ebrard, informó que México ha recibido donaciones de siete países para afectados por inundaciones en Tabasco y Chiapas.



El Canciller comentó que la ayuda llegó tras un llamado a la comunidad internacional ante las afectaciones sufridas.



Los países que se sumaron son Dinamarca, Reino Unido, Rumanía, Alemania, Finlandia, Rusia, los cuales entregaron víveres y productos de primera necesidad, mientras que Francia donó 1 millón 450 mil pesos a la Cruz Roja.



Marcelo Ebrard indicó que los productos ya están en Tabasco, pues fueron trasladados con ayuda de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).



Ayer el canciller agradeció a empresas de la Iniciativa Privada (IP), entre ellas Grupomar, por los donativos hechos en los últimos días a través de su centro de acopio para apoyar a los damnificados.



Los víveres donados, en su mayoría alimentos no perecederos, serán transportados y distribuidos en las zonas de emergencia en conjunto con las Fuerzas Armadas, que han desplegado a elementos de las secretarías de la Defensa y de la Marina (Semar) para apoyar en dichas labores.



SEDENA ADMINISTRARA DONACIONES EXTRANJERAS



A la vez, el Mandatario informó que la Sedena será la institución encargada de administrar y entregar las donaciones de países extranjeros para los damnificados que dejaron las lluvias en Tabasco y Chiapas, también dijo que con la participación del Ejército se evitará el desvío de materiales de ayuda como ocurría en sexenios anteriores.



"Decidimos que sea la Secretaría de la Defensa la que acopie todo el apoyo de gobiernos extranjeros y empresas nacionales con el propósito que se pueda rendir un informe de cuánto se está enviando, cosa que agradecemos mucho, a dónde va ese apoyo, quién lo recibe, con la idea de que haya absoluta transparencia, que no vaya a suceder lo que pasaba de que después de una emergencia a los seis meses, al año empezaban a venderse casas de campaña que enviaban países extranjeros ya se vendían en los tianguis porque se desviaba el apoyo", detalló.