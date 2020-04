Se amplia hasta el 30 de mayo cuarentena por coronavirus en México.



-No obstante, en municipios con cero o escasos contagiados, las actividades se podrían reanudar de forma paulatina.



El epidemieólogo y subsecretario de salud del gobierno Federal Hugo López-Gatell, dijo que la cuarentena y las medidas de Sana Distancia y de mitigación entre la población se mantendrán hasta el 30 de mayo y no a finales de abril como se tenía proyectado.



"Esto con el propósito de conservar las medidas de mitigación que están dando resultados, pero también recomendaron el estricto cumplimiento las estas medidas’ dijo Gatell durante la conferencia mañanera de este jueves.



No obstante señaló que gracias a que el 80 por ciento de la población acató las medidas puestas en operación por el gobierno federal, ha resultado satisfactorio el que el número de contagios no sea como el que se presentó en Europa y Estados Unidos.



Reveló que los contagios se han regionalizado en Ciudad de México por el gran número de población que hay en la capital y en Guadalajara, Tijuana y Cancun donde la ciudadanía no ha acatado las medidas.



De igual forma explicó que de acuerdo a un estudio internacional se determinó que hay municipios con nula o baja intensidad de coronavirus, por lo que la reactivación de las actividades será más rápida en esos lugares y de forma paulatina.



Advirtió que el fin de la epidemia podría ser para el 25 de junio en el Valle de México, siempre y cuando se mantengan las acciones recomendadas entre ellas que las personas que vivan en algún municipio o estado no viajen a otro para lograr controlar el contagio.