Se Apagó La Voz del Pueblo Olvidado, Falleció ’El Caifán’ Oscar Chávez

El invisible y letal coronavirus cortó la existencia a uno de los más representativos de la canción de protesta, de las películas costumbristas y el medio artístico mexicano está de luto. Con la partida del cantautor nacido hace 85 años, en el barrio de Portales, en la Ciudad de México, solo quedan dos de los seis principales protagonistas de ’Los Caifanes’ y uno del grupo de comediantes que en los años 60 se presentaba en el escenario del Café Colón.

Así es, ha muerto Oscar Chávez Fernández, a quien le llamaron ’El Caifán Mayor’. Un paro respiratorio puso fin a su vida, el jueves pasado, en el Hospital 20 de Noviembre, del ISSSTE, en la Capital del País. Vivía con su esposa. No tuvieron hijos. La noticia se difundió por todo México y se dijo que posteriormente, después de la pandemia, se le rendirá un homenaje en la sala principal del Palacio de Bella Artes. En la programación de varias televisoras se presentan diversos videos de este reconocido cantautor.

Recuerdo que hace unos sesenta años en un pequeño escenario del Café Colón, en los altos de un hotel de Paseo de la Reforma, frente a la hoy sede de la Cámara de Senadores, se presentaba un espectáculo que encabezaba Oscar Chávez, para entonces ya intérprete de canciones de protesta y otras de corte romántico. Le acompañaban María Luisa Guadalupe Alcalá (’Claudia’ en la serie Doctor Cándido Pérez), Guadalupe Vázquez (’Paula’ en esa misma serie televisiva), Los Aguilares y Ernesto Gómez Cruz que hacia el personaje de ’Don Desiderato’, único sobreviviente del grupo.

Aunque fue muy galardonado por sus canciones y la interpretación de las mismas, Oscar tenía una pasión desde sus años de juventud: la actuación. Eso lo llevó a estudiar con los mejores maestros en el Instituto Nacional de Bellas Artes y en la Universidad Nacional Autónoma de México. Además por su varonil y fuerte voz era un excelente declamador y en la serie sonora Voz Viva de México recitó poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, de Gilberto Owen y de Amado Nervo.

Miles de fanáticos lo seguían en los lugares donde actuaba. Oscar en 18 ocasiones, cuentan sus biógrafos, dio recitales ante un abarradotado Auditorio Nacional y lo mismo ocurría al ser presentado en diversos escenarios del interior de la República. No pocas fueron las veces que hizo dúo con Tania Libertad, con Eugenia León, con Armando Manzanero. Juntos grabaron varios discos. En 1963 hizo su primer álbum, titulado Herencia Lírica Mexicana y después de su éxito cinematográfico en Los Caifanes, lanza su segundo volumen de esa misma serie.

LOS CAIFANES, CINTA COSTUMBRISTA

En 1967 y bajo la dirección de Juan Ibáñez se lleva a la pantalla grande la película ’Los Caifanes’ que fue un rotundo éxito; la filmación se hizo el año anterior, tomando como tema diversos aspectos de la vida nocturna en una metrópoli como lo era el Distrito Federal. La cinta fue clasificada como una comedia costumbrista que rompía con muchos tabúes de la época.

Los papeles estelares estuvieron a cargo de dos estrellas juveniles: Julissa y Enrique Álvarez Félix. Ella una joven desparpajada, deseosa de compartir aventuras, hizo el personaje de Paloma y el hijo de La Doña, era el escrupuloso señorito Jaime de Landa. Ambos una noche se encuentran, sorpresivamente, con los cuatro ocupantes de un coche; la pareja es interceptada. Paloma advierte que están frente a suceso inédito y Jaime se muestra reticente para tratar con los cuatro desconocidos.

El cuarteto lo forman Oscar Chávez, ’El Estilos’; el dueño del automóvil, Sergio Jiménez, ’Capitán Gato’; Eduardo López Rojas, ’El Mazacote’ y Ernesto Gómez Cruz, ’El Azteca’. También tiene una breve participación el escritor Carlos Monsiváis, como un ’Santaclós’ ebrio al que uno de ’Los Caifanes’ le quema la peluca. Desde luego quienes no se han deleitado con los 95 de duración de la película, pues deben de verla.

De todos los personajes mencionados, incluyendo a Monsiváis, los sobrevivientes son Ernesto Gómez Cruz y la siempre guapa Julissa. El actor originario del Puerto de Veracruz debutó en el cine con ’Los Caifanes’ y ha intervenido en una veintena de películas como El Infierno, donde es jefe de narcos; en 2003 le otorgaron el Ariel por su desempeño como obispo en El Crimen del Padre Amaro. Ernesto anda en rededor de los 85 años.

Julia Isabel del Llano Macedo, Julissa en el medio artístico, además de sus destacadas actuaciones en la época de oro de los jóvenes rocanroleros, también ha hecho cine y telenovelas. A sus 76 años de edad, sigue joven y atractiva. Esta estrella nació en el Distrito Federal y en 1982 obtuvo su primer Ariel, creo que fue por su papel en la película Colorina.

El título de este comentario, ’me lo pirateé’ de la primera plana del diario Milenio, edición del viernes pasado.

PORFIRIO FRENA A LÓPEZ DICTADOR

De nueva cuenta es el polifacético, polémico y político-político Porfirio Muñoz Ledo, quien le marca el alto al tabasqueño que él (Porfirio) y Cuauhtémoc Cárdenas introdujeron a la política nacional. El hoy diputado por Morena y expresidente de la actual legislatura al saber que Andrés Manuel López quiere controlar el presupuesto federal, Muñoz Ledo le preguntó: ’¿Para qué quiere más facultades?’ y precisó que constitucionalmente está prohibido reunir en un solo mando dos poderes, aquí serían el Ejecutivo y el Legislativo, a éste corresponde lo del presupuesto.

La realidad es que el presidente López sigue dando pasos, olvidando que protestó respetar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y desde el primer día del sexenio la ha violado. Fue electo para gobernar hasta 2024, pero insiste en que convoque para saber si sigue o se va. Ese plan le falló, por lo que se lanzó a que el Congreso de la Unión le dé manos libres para manejar el erario nacional.

Por lo pronto la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, instalada el viernes pasado, acordó posponer la discusión sobre ese tema, aunque el diputado Mario Delgado adelantó que puede darse el período extraodinario en cualquier momento para tratar lo de la ’emergencia económica’. Aunque prosiga con los programas sociales, continúe repartiendo dinero, extraído de la bolsa de los impuestos que paga el pueblo, su popularidad sigue disminuyendo.

P.D. Al abrir la agenda de las efemérides encontré cuatros fechas para comentar. Mucho oímos el nombre de Francisco del Paso y Troncoso, pero ignoramos que se trata de un personaje del Siglo XIX. Veracruzano de nacimiento, historiador y profesor de náhuatl, además de director del Museo Nacional de Arqueología, Historia y Etnología. Murió el 30 de abril de 1916, a los 74 años, en Florencia, Italia…La tarde del 30 de abril de 1931 terminaron la construcción de un edificio de 104 pisos en Nueva York y al día siguiente el presidente Herbert Hoover inauguró el famoso Empire State Building que hasta 1971 fue el edificio más alto en el mundo…Ahora voy al medio artístico mexicano. Un 30 de abril, de 2009, dejó de existir la primera gran actriz que cumplió 75 años interrumpidos de carrera artística en teatro, cine y televisión. Ella fue la defeña Amparito Arozamena, hija de ’El Nanche’. Amparito empezó en teatro a los 10 años de edad, en la obra ’El Hada de Barro’. Su nombre lo impusieron a la medalla que la Asociación Nacional de Actores entrega a quienes cumplan 75 años en el medio…Bueno, el día citado en 2010 falleció la guapísima Carmelita González, también nacida en la Ciudad de México. En 1945, a los 17 años, se inició como actriz en la película Camino de Sacramento y su última filmación fue en 1999, además de actuar en un centenar de cintas y hacer muchas telenovelas.

