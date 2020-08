Se aplaza el regreso laboral en la UAGro

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, informó que se aplazó el regreso de labores para personal académico y administrativo hasta que el semáforo epidemiológico en Guerrero cambie a color amarillo.



Indicó que no se retomaron labores el pasado lunes 17 de agosto como se tenía previsto, para evitar poner en riesgo a los trabajadores, porque los contagios por Covid-19 siguen aumentando en la entidad.



Entrevistado en un restaurante de Acapulco, comentó que hasta ahora van 27 defunciones a causa de Covid-19 en la comunidad universitaria, 15 jubilados y el resto activos.



Explicó que el sábado se reunió con la Comisión de Salud y se acordó que ciertas áreas de la Universidad retomarían labores el lunes, pero científicos de la casa de estudios determinaron que no era conveniente, por lo que se acordó con el sindicato que la cuarentena se aplazaba para los trabajadores académicos y administrativos.



’El sábado por la tarde nos reunimos con la Comisión de Salud y se hicieron los lineamientos, se sacó un desplegado también, un comunicado, donde decíamos que ciertas áreas tendrían que regresar; pero analizando los datos del Comité Interinstitucional de la Universidad estos científicos decían que la pandemia seguía, que la curva no bajaba en Guerrero, que por el contrario, si bien es cierto que disminuyeron las muertes y ocupación hospitalaria, el número de contagiados no ha bajado, y por lo tanto no podíamos exponer a los trabajadores, y bueno acordamos seguir aún en cuarentena’.



El rector comentó que solamente regresará a laborar un grupo de trabajadores de intendencia y supervisores de Chilpancingo que demandaron hacer guardias, pero aclaró que tendrán que firmar un documento de responsiva donde acepten que es su voluntad regresar a trabajar.



’Solamente había un grupo de trabajadores que estaban insistiendo e incluso que iban a ir a la junta porque querían hacer guardia, principalmente los intendentes y supervisores en Chilpancingo, entonces por eso harán guardias y obviamente tienen que estar trabajando de lunes a domingo si ellos así lo requieren, y si requieren hacer las guardias se las vamos a pagar sencillas no dobles’.