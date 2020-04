Se aplicará la ley ante saqueos durante la crisis López Obrador

Ante los casos que se han registrado de saqueos en tiendas y comercios en plena contingencia sanitaria, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que se aplicará la ley a aquellos que se aprovechen de la situación y cometan este tipo de delitos.



’Decirle a los que quieren, a río revuelto, sacar provecho y que estén pensando que se van a meter a una tienda y la van a saquear, estamos pendientes, pero además, eso es de malos ciudadanos, eso no tiene que ver con lo que ha sido siempre el pueblo de México’, dijo el titular del Ejecutivo federal.



En conferencia de prensa López Obrador pidió a la población actuar de manera ejemplar ante la contingencia, pues consideró que lo coercitivo no debe ser la herramienta para que los ciudadanos actúen de forma adecuada.



’Estamos pendientes, eso no está permitido y se va aplicar la ley. Nada de que van a ir al juez y van a salir al día siguiente. Pero no es lo coercitivo, no es el que se va a aplicar la ley, es el llamado es a que esas actitudes no se registren, que no sucedan, que actuemos de manera ejemplar, como hasta ahora, que no vayan a salir ahí con esas cosas’, expuso.



Para el jefe del Ejecutivo este tipo de actos afectan a las personas que los realizan, a sus comunidades y al país; además de que no desea que en plena pandemia del coronavirus eso sea la nota en los medios de comunicación.



’No queremos esas notas, no queremos que sea esa la nota de que hay mal portados, gente que no actúa con integridad y nada de usar de excusa la crisis, que empiecen ahí a decir; ‘es que no tenemos para nuestra alimentación’, que se nos solicite, hay para todos’, indicó.



Notimex