Se aprovechan tablajeros de pandemia: producen menos y venden más caro

Los productores, introductores, engordadores y tablajeros del país aumentaron sus ingresos en plena pandemia gracias a que aumentaron el precio de sus productos, padeciendo la población por ello al tratarse de productos de canasta básica.



Incluso ganan más dinero que el año pasado pese a producir menos.



No contentos con ello, encima han declarado que "necesitan subsidios" -no recuperables- para poder subsistir, señalando que de no ser así, cerraría un número importante de ellos sus cortinas.



Pero el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) los desmiente.



Hasta el momento, la Profeco no ha dado un dictamen sobre si se encuentra justificada el alza generalizada de precios, por lo que el sector cárnico, en plena pandemia, ha hecho su agosto.



De acuerdo con la información oficial de Inegi sobre sacrificio de cabezas de ganado en rastros, medida en toneladas, observó un decremento de 2 mil 227 toneladas, equivalentes al 6.9%, en el comparativo entre mayo de 2020 y el mismo periodo de 2019.



De esta forma no sólo las afectaciones económicas por COVID prácticamente no hicieron mella en el gremio carnicero, sino que gracias a un aumento generalizado del precio de sus productos, del que aún la autoridad no ha declarado que sea injustificado, incluso obtuvieron al menos 31 millones de pesos más que en el mismo periodo del año pasado.



Los datos también evidencian que es ’mentira’ que vivan una crisis, al menos no como el resto de sectores, pues ganan incluso más produciendo menos.