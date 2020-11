Se armó el PES, pero de traiciones

Perdió su registro siendo el Partido Encuentro Social, se lo volvieron a dar como Partido Encuentro Solidario pero en Guerrero al PES ya se le conoce como el Partido que Está Socavado, y es que apenas lleva dos meses de su nueva vida y las ambiciones personales y las traiciones predominan. Es muy probable que vuelva a perder el registro.



Como partido de nuevo registro está obligado a contender en 2021 con candidatos propios, sin embargo algunos de sus cuadros coquetean con Morena, partido que tiene las preferencias electorales en Guerrero.



Incluso son precavidos de poner un pie en ambos partidos como es el caso de la diputada federal del PES Maricarmen Cabrera Lagunas, quien se sabe tiene un acuerdo con el dirigente Marco Antonio Santiago Solís para hacer el 1-2 en la lista de plurinominales para una diputación local, desplazando a Marisela Ruiz Massieu, a quien batearían hasta la tercera o cuarta posición según se disponga el género.



Esto pese a que el acuerdo con el que al más alto nivel del partido se convenció a Ruiz Massieu de dejar el PRI fue precisamente asegurarle la primera posición.



Por otra parte a Cabrera Lagunas se le ha visto en eventos con el aspirante a dirigente estatal de Morena Galdino Nava, mismo caso de Cecilia Andraca, la mamá del secretario de Organización del PES Emanuel Andraca, quienes buscan la alcaldía de Cuautepec.



Ellos buscan vender la idea a los morenistas de que toda la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas (Coduc) están con el PES, lo cual es falso.



En el caso de la diputada se promueve incluso como quien controla a esa organización en Acapulco, cuando carece de presencia en este municipio donde el liderazgo más visible en presencia y gestión social es Ruperto Rodríguez, a quien se conoce como Beto Rodríguez en las colonias y comunidades del municipio y el estado.



De tal suerte que con la venta de espejitos mágicos, el coqueteo a otros partidos y las traiciones a sus nuevos compañeros se arma el PES… para el 2021.



HELGUERA DA LA CARA



De los 46 diputados de Guerrero solamente Antonio Helguera dio la cara para responder a lo que señalé en este espacio sobre que ninguno de ellos merece una candidatura porque se premiaron la ’austeridad’ destinando lo ahorrado a sus respectivos distritos, es decir, lo que era un ahorro del Poder Legislativo terminó en lo que se conoce como ’cochinito’ colectivo.



Lo que nos confirmó con documentos es que la cantidad exacta que la Junta de Coordinación Política acordó agregar al rubro de ’Ayudas sociales’ fue de 36 millones 800 mil pesos, ’de los cuales no podría explicar su destino puesto que fueron dispuestos por los diferentes grupos parlamentarios, recursos que fueron transferidos en el mes de diciembre del año pasado de acuerdo a documentos que constan en el Congreso’, afirma el legislador.



Me compartió también un oficio que a principios de este año envió al titular de la Auditoría Superior del Estado Alfonso Damián Peralta pidiéndole auditar al Congreso de Guerrero de lo cual a un mes de concluir el 2020, año en que CIMTRA lo ha colocado entre los de mayor opacidad en el país, no se han conocido los resultados.



Ojalá el actual presidente de la Jucopo Jesús Villanueva Vega mostrara la misma preocupación por la transparencia de uno de los Congresos locales más caros y con más pobre desempeño del país, no hay que olvidar que de él dependen rubros como el de administración en el que la calificación obtenida en el estudio de CIMTRA fue 0.0.



HÁGASE LA PARIDAD



Los criterios de paridad acordados por el INE abren la puerta a la alcaldesa de Acapulco Adela Román Ocampo, a la senador Nestora Salgado, Beatriz Mojica, la secretaria del sindicato de Salud Beatriz Vélez e incluso a mujeres que aún no alzan la mano como podría ser la directora de Comunicación Social Erika Lührs Cortés para contender por una candidatura en sus respectivos partidos.



Faltan ahora los ’criterios sobre los criterios’ que habrán de presentar los partidos políticos para cumplir lo dispuesto por el órgano electoral y saber en qué estados llevarán candidatas. Mientras tanto de poco sirve que los aspirantes varones y sus seguidores se desgañiten en intentar minimizarlas en análisis que pueden ser muy sesudos, pero al final de cuentas, machistas o contrarios al avance de la lucha de las mujeres por su participación política.



Independientemente de los criterios o decisiones cupulares, es un buen momento para que defiendan los espacios ya ganados y que como estamos viendo, les son –como se dice- ’pichicateados’ por sus partidos y por quienes tienen interés en llevar candidato varón por conveniencia personal.



Será importante e interesante ver cuál será la actuación de los colectivos feministas ante las definiciones, ya que sus demandas serán procesadas por el sistema político en el que las mujeres que logren candidaturas y triunfos electorales sustituirán a otras piezas del engranaje.