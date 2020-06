Se avanza en protocolos para reapertura del turismo en Guerrero

Poco a poco se va avanzando hacia la reapertura de la actividad económica del estado, y se pretende que sea de manera gradual, ordenada y segura.

Esto será posible gracias a las medidas que se han acordado entre el gobernador Héctor Astudillo Flores y los alcaldes de municipios con vocación turística, quienes se han reunido vía virtual para la elaboración de los protocolos para hacer posible el regreso del turismo y las actividades involucradas en la misma.

Estas medidas son consensuadas y acatadas por hoteleros, restauranteros y pequeños empresarios, quienes deberán asumir su responsabilidad para que esta reapertura no conlleve rebrotes de covid-19, como lo ha explicado el gobernador Héctor Astudillo Flores.

Para eso se han desplegado en las siete regiones del estado funcionarios de gabinete estatal, quienes se hacen cargo de las acciones de concientización, sanitización y haciendo énfasis en que Ayuntamientos y población conozcan y respeten los protocolos sanitarios.

Los alcaldes involucrados son la de Acapulco, Zihuatanejo, Copala, San Marcos, Marquelia, Taxco, Florencio Villarreal y La Unión.

En lo que respecta al puerto de Acapulco, éste ya se prepara a conciencia, respetando los protocolos sanitarios establecidos por el Consejo de Salubridad General, con el fin de evitar nuevos contagios y rebrotes de COVID-19, siempre coordinado por la presidenta municipal Adela Román.

Hasta el momento, la alcaldesa se ha reunido con empresarios y representantes de diferentes instancias de gobierno federal y estatal, como la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Promotora de Playas, para acordar acciones con base en las normas sanitarias.

Adela Román ha sido clara al señalar que no se puede que cada quien vaya por su lado, porque estamos en una situación que requiere de la consciencia y voluntades de todos para lograr el éxito.

Gracias a las reuniones permanentes que ha tenido la presidenta con los empresarios se ha llegado al punto de que los grandes hoteleros han manifestado estar preparados para la apertura, después de haber realizado una enorme y millonaria inversión económica, capacitando al personal y desinfectando sus hospederías, con todos los protocolos extremos en materia de salud.

Esta buena coordinación entre presidenta municipal con hoteleros, restauranteros y empresarios de otros sectores vinculados a la actividad turística, permitirá que se puedan abrir las playas, pero con estricta vigilancia de la policía turística y de las instituciones que integran la Mesa de Coordinación para la Construcción de la Paz.

Mientras los trabajadores del Ayuntamiento adscritos a la dirección de Reglamentos y Espectáculos intensifican los operativos para vigilar que los establecimientos comerciales no esenciales permanezcan cerradas debido a que Acapulco aún se mantiene en color rojo del semáforo epidemiológico.



El director de Reglamentos y Espectáculos sigue supervisando que todas las negociaciones que expendan artículos no indispensables permanezcan cerradas.

El funcionario ha clausurado 28 establecimientos, de los cuales 18 son bares, 4 gimnasios, 2 misceláneas, 2 restaurantes, una tienda departamental y una tienda de conveniencia, por desacato a la disposición oficial que tiene como finalidad preservar la salud pública.

En el último jalón, el gobierno Municipal que encabeza la presidenta Adela Román Ocampo exhorta a la población a permanecer en confinamiento voluntario, debido a que son elevados los índices de mortalidad por el virus SARS-CoV-2, causante de COVID-19, y en caso de tener la necesidad de salir, usar cubrebocas, gel antibacterial y mantener sana distancia.