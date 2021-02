Se ‘brincan’ 280 tabasqueños fila para vacunación

’Finalmente les comento que a quienes violaron el protocolo para la aplicación de la vacuna y con engaños consiguieron que se les vacunara es muy probable que ya no les sea aplicada la segunda dosis o que la reciban a destiempo’, publicó el Gobernador Adán Augusto López

Al menos 280 tabasqueños, entre ellos funcionarios públicos, se brincaron la logística federal al acudir a un Municipio que no les correspondía, reclamó el Gobernador Adán Augusto López Hernández.



El Mandatario morenista expresó que esos 280 ciudadanos simularon con documentos falsos vivir en Cunduacán, Municipio elegido para la primera semana de la vacunación a personas de 60 años o más.



Sin dar detalles de quiénes fueron los funcionarios, dijo que este modo de actuar hará que seguramente dejen sus cargos en los próximos días.



’Hay más o menos detectados como 280, hay incluso, y es una falta de ética todavía más grave, funcionarios públicos que mintieron y se fueron a vacunar hoy. Yo creo que el servidor público está obligado a conducirse con ética, así que cuando haya actuado de esa manera ya no será funcionario público, seguramente’, expreso a medios locales.



’Es un ejemplo de lo que no debe de hacer un ciudadano, falta de ética, por decirlo de manera elegante, detectamos que habitantes de varios municipios fueron a Cunduacán, mintieron, algunos presentaron documentación falsa, otros engañaron diciendo que se les había olvidado la credencial de elector o identificación’.



Momentos antes, López Hernández amenazó en redes sociales que los que se brincaron el orden de la vacunación no serán tomados en cuenta en la segunda dosis o que ésta se les dará retrasada.



’Finalmente les comento que a quienes violaron el protocolo para la aplicación de la vacuna y con engaños consiguieron que se les vacunara es muy probable que ya no les sea aplicada la segunda dosis o que la reciban a destiempo’, publicó.



Tabasco fue la única entidad que en esta primer semana de vacunación a adultos mayores implementó que se pudiera hacer a personas desde sus automóviles particulares, algo que podría modificarse, concluyó el Gobernador.