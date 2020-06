Se busca empresario con prestigio

La Presidencia de la República es uno de los grandes anhelos de la clase empresarial, la que dirige la mira hacia 2024 y no la busca dentro del llamado Bloque Opositor AntiAMLO (BOA), ya que los empresarios poderosos al igual que los políticos no jalan en conjunto, pues cada uno de ellos pertenece a su propio clan.



Eso sí, se encuentran a la búsqueda de que uno de ellos, con representatividad suficiente tenga los arrestos suficientes para poder competir con posibilidad de triunfo y no siendo un ’títere’ de los empresarios como lo fue Pablo Emilio Madero o un pequeño empresario de enchiladas regionales como Ignacio González Gollaz.



Se busca un empresario que provenga del liderazgo empresarial como lo fue Manuel de Jesús (Maquío) Clouthier o que destaque dentro del empresariado, por lo que ya suenan algunos nombres que poco a poco se irán filtrando, con todo y que la elección presidencial se ve sumamente distante.



La intención es capitalizar el descontento generado por la actual administración y hacerlo que permee entre la clase media y las más desprotegidas, ya que las élites están convencidas de que fueron desplazadas, cuando menos, en este gobierno.



En el pasado se intentó agrandar la imagen de dos gobernadores catalogados dentro del rubro de sólidos empresarios, lo que no prosperó, ya que ambos terminaron sus administraciones en medio de fuertes críticas. Miguel Alemán, Veracruz y Eduardo Bours Castelo, Sonora. En ambos casos los incendios perjudicaron su ascenso político. El primero dejó 29 muertos y el segundo 49, todos ellos niños.



Baja California es uno de los estados en los que el empresariado guarda una vital importancia en los principales cargos de gobernante.



Destacan los casos de Roberto (Bob) de la Madrid, empresario en el ramo gasolinero; Ernesto Ruffo, pesquero; Alejandro González Alcocer, Eugenio Elorduy y Francisco Vega, también vinculados al sector privado y el actual, Jaime Bonilla radiodifusor. Otros como Jorge Hank y Carlos Bustamante, fueron alcaldes de Tijuana



El próximo año se renovará el gobierno de esa entidad y aparecen tres empresarios como los mejor posicionados hacia el Ejecutivo estatal: Gustavo de Hoyos, dirigente nacional de COPARMEX; Jorge Hank, dueño de casinos y centros de apuesta y Arturo González, alcalde de Tijuana y ex dirigente nacional de CONCANACO.



Nuevo León es otro estado al que aspiran gobernar varios empresarios como Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial; Ildefonso Guajardo, favorito de los empresarios de esa entidad y Alfonso Romo, Jefe de la Oficina de la Presidencia empresario en biotecnología y agroalimentario y vinculado con las poderosas familias Garza Lagüera y Garza Sada.



En Querétaro, Mauricio Kuri, con nexos en los negocios de ropa y tiendas de conveniencia, se establece como unos de los favoritos para competir y ganar.



Rubén Muñoz empresario inmobiliario y petrolero, es el actual alcalde de La Paz y aspira al gobierno de Baja California Sur.



Hay otros más que poco a poco irán mostrando sus aspiraciones.



*****



Finalmente, después de 19 años en prisión, Mario Ernesto Villanueva Madrid, ex gobernador de Quintana Roo, consiguió ir a su casa a pasar el resto de su condena. Villanueva Madrid fue vinculado al crimen organizado, aunque su principal pecado fue negarse a cumplir los caprichos de familiares del entonces Presidente Zedillo.



El ex gobernador de Quintana Roo se suma a los también ex gobernadores de Tabasco, Andrés Rafael Granier; Michoacán, Jesús Reyna García; Sonora, Guillermo Padrés Elías, que han alcanzado salir de prisión, unos absueltos y otros con libertad condicionada. Eugenio Hernández, Tomás Yarrington, Javier Duarte y Roberto Borge, se encuentran todavía recluidos.



[email protected]

[email protected]