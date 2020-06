Se buscan héroes por COVID 19; ¿El Premio? Un Cinturón Mazahua-Otomí

Scholas Ocurrentes, fundación creada por el Papa Francisco I, El Heraldo de México y el Consejo Mundial de Boxeo (WBC) se unen para reconocer a los Héroes por la Humanidad, pues aunque la contingencia mundial para evitar el contagio del coronavirus ha sido un proceso oscuro, hay quienes han brillado para dar lo mejor y mediante esta iniciativa conjunta la meta es reconocer su esfuerzo.



El premio será el Cinturón Mazahua–Otomí, el cual estaba pensado para el ganador de la pelea entre el mexicano Saúl Álvarez y el británico Billy Joe Saunders, por lo que hoy se convoca a toda el país a nominar, desde este lunes 8 de junio y hasta el 8 de julio próximo, a toda persona o institución que actúe en bien de su comunidad para llevarse este galardón.



’Es algo muy grande. Hay muchísimos héroes todos los dias haciendo muchas labores extraordinarias en favor de la sociedad; ya sean doctores, científicos, enfermeras, camilleros, paramédicos, policías, quienes salen a repartir despensas; en finm hay tantas acciones positivas y por esto decidimos que el Cinturón Adolfo López Mateos sea el concepto de gratitud hacia todos los que dan algo por México y los mexicanos en esta crisis de salud, emocional y económica’, expresó Mauricio Sulaimán, presidente del WBC.



El cinto, en tamaño natural a los que reciben los campeones del organismo verde y oro, se entregará al más destacado héroe de todo México; sin embargo, también se hicieron 32 réplicas en pequeño para reconocer a los personajes más destacados en cada una de las entidades del país



’Se hicieron estas 32 piezas que son a menor escala, una por estado, que también se entregarán en cada entidad y además entregaremos 10 medallas como reconocimiento honorífico de esas grandes historias, y todos los nominados recibirán un reconocimiento del WBC. Desde ahora se está creando un jurado con personas de gran honorabilidad, grandes seres humanos, para elegir a los ganadores’, agregó el dirigente.



Tras la recepción de las candidaturas, el jurado tomará 15 días para el proceso de deliberación y la meta es conocer al ganador del premio a finales de julio o principios de agosto.



’Cada uno hemos vivido situaciones que nos han tocado el corazón: un vecino, un policía, un camillero o un doctor. Hay muchos héroes; a mí me ha tocado ver cosas impactantes y es la oportunidad de agradecerles, expresó.



El Cinturón Adolfo López Mateos, revestido de las culturas prehispánicas, nació en 2017 para entregarse en las peleas del 5 de mayo y 16 de septiembre; este año, por la cuarentena, se canceló la pelea del Canelo contra Saunders, en la que se daría el fajín, y por ello se decidió entregarlo a estos héroes.



’Seguimos sin ver el final. Estamos en medio del proceso, pero el final será una historia feliz. El año pasado en el Consejo Mundial de Boxeo reconoció a Don Alfredo Harp Helú por su labor altruista; somos consistentes del valor de este cinturón y de que este nuevo reconocimiento podría entregarse anualmente’.



CÓMO PARTICIPAR



A la dirección [email protected] envía un video con los datos (nombre completo, entidad de nacimiento, fecha de nacimiento y/o ocupación) y el motivo por el que está nominado.



No hay límite de edad; se puede proponer un candidato desde un niño hasta una persona de la tercera edad.



El nominado no necesita firmar documentos ni llevar cartas compromisos que comprueben que aceptó su candidatura.



Quienes no puedan enviar el documento en video, podrán escribir un texto con la historia del seleccionado.