Se buscan mujeres

Son muchas las mujeres que participan en política, muchas de ellas calificadas por encima de muchos de sus compañeros de partido, aunque pocas de ellas reciben el reconocimiento necesario para participar en igualdad de condiciones en los cargos de elección popular.



Ahora las mujeres recibieron el aval de las autoridades electorales para que ocurra la equidad de género en las candidaturas a gobernadores, por lo que cada partido deberá presentar siete mujeres y ocho hombres en los 15 estados en lo que los electores elegirán a su nuevo Ejecutivo estatal.



Ese anuncio hizo reaccionar a los partidos, especialmente aquellos que tienen posibilidad de victoria en los estados en competencia y entonces tendrán que revisar dentro de su militancia aquellas mujeres que cuentan con posibilidad de atrapar el voto ciudadano.



Mujeres las hay, muy valiosas que han sido relegadas y que ahora tendrán la posibilidad de competir en un estatus que sin reglas de por medio parecía destinado solamente a los hombres.



Pocas mujeres han sido gobernadoras en México, apoyadas por el voto ciudadano que permitió hasta 1979 que surgiera la primera mujer en cargo de Ejecutivo estatal, Griselda Álvarez de Colima, después de ella, solamente han arribado a ese cargo, Beatriz Paredes, Tlaxcala; Amalia García, Zacatecas; Ivonne Ortega, Yucatán; Claudia Artemiza Pavlovich, Sonora; Martha Erika Alonso, Puebla y Claudia Sheinbaum, CDMX. Todo ello durante los más de 60 años que se permitió a la mujer votar y ser votada.



En la actualidad de 32 entidades federativas del país, solamente dos son gobernadas por mujeres.



Después de revisar las mujeres electas por el voto popular, advertimos que con excepción de Claudia Sheinbaum y Martha Erika, todas las demás mujeres gobernaron pequeñas entidades, lo que da idea del relegamiento que se ha hecho con ellas durante décadas, sin que otras más alcanzaran la administración de los principales estados del país.



De los cinco gobernantes de la capital del país electos en las urnas, solamente una fue mujer. Situación que no se ha presentado nunca en las entidades más desarrolladas y con mayor número de población como son Estado de México, Jalisco, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León, Michoacán, Baja California y solamente Puebla dentro de esa categoría.



Y es que los partidos han estado acostumbrados a competir con candidatas mujeres en los estados en los que pocas oportunidades tendrían de ganar, por lo que no se concretó esa posibilidad.



Es cierto que en algunos estados como el de México el PAN postuló a Josefina Vázquez Mota, pero para ese momento Josefina venía a la baja, como sucedió con Beatriz Paredes en dos ocasiones en el Distrito Federal, cuando el PRI había perdido presencia o Georgina Trujillo en Tabasco, donde el PRI ya había sido relegado.



Ahora los partidos están obligados a presentar candidaturas de mujeres en entidades en que son competitivos y no como antaño en aquellos donde iban de relleno.



El ordenamiento electoral no ha caído bien en el ánimo de los partidos que sentían en las manos el triunfo por lo que habrá que esperar el rumbo que tomen partidos y candidatos.



*****



La paridad de género en la contienda electoral levantó el ánimo a varias mujeres que sentían lejana la posibilidad de competir como abanderas de sus partidos. Tres casos significativos son los de Celia Maya, Sonia Mendoza y Adriana Dávila en Querétaro, San Luis Potosí y Tlaxcala, respectivamente. Dos son del PAN y una de Morena, que compitieron sin éxito en el pasado.



*****



*****



La aparición de Alejandro Esquer (secretario particular del Presidente) como contratante de empresas fantasmas fue catalogada por el Presidente López Obrador como una campaña en su contra.



