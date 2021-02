Se cae mentira del PRIAN: México ya compró vacunas, falta que lleguen

Mientras que en redes sociales aseguran que México nunca compró vacunas contra el Covid-19, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, dio a conocer que México tiene firmados contratos por 232.33 millones de vacunas contra Covid-19.



«En total son 232 millones de dosis compradas prepagadas y comprometidas», afirmó en la conferencia matutina del presidente.



En redes sociales han mencionado que supuestamente en una lista de la Organización Mundial de la Salud (OMS) donde no incluye a México entre los países que han comprado las vacunas contra el Covid con distintos laboratorios.



’La ONU da a conocer la lista de países que han comprado vacunas para el COVID a los diferentes laboratorios cuánto, cuándo y a quiénes compraron, MÉXICO no está en esa lista. NUNCA COMPRARON NADA’, dice un mensaje publicado en Facebook, compartido mil 300 veces, aunque no incluye el supuesto listado o un vínculo a este.



Sin embargo es falso debido a que de acuerdo con el siguiente documento (https://www.gavi.org/sites/default/files/covid/covax/COVAX-Interim-Distribution-Forecast.pdf) el gobierno de México sí aparece en la lista del programa internacional Covax y mantiene contratos con AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V, CanSino y Sinovac; de las cuales se pactaron desde octubre del año pasado y se encuentran en proceso de producción y distribución.



En la página 8 del documento de Covax aparece México como receptor de una partida de casi seis millones 472mil dosis de las vacunas de AstraZeneca, adicionales a las que acordó el gobierno federal con el laboratorio.