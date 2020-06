Se Cancela la Feria Internacional del Caballo 2020 en Texcoco

TEXCOCO, Edomex. 2 de junio 2020. – Tremenda decisión ante el COVID -19 se cancela la feria del caballo 2020, Jorge Luis Cortes Soto, emite comunicado debido a la contingencia global, conscientes de la emergencia global actual y de la percusión de la feria tendría en la actual crisis sanitaria del nuestro país.



Esta feria importante de Texcoco y de México que año con año se realizaba en el mes de Marzo y Abril, las autoridades del patronato tomaron la decidieron en segundo términos de cambiar la fecha, la cual sería del 16 de julio al 9 de agosto.



No obstante y debido a que los contagios por el Covid-19, y la seguridad de empleados, expositores, comerciantes elenco artístico y visitantes es primero, dentro del comunicado dice que sería una enorme irresponsabilidad continuar con la celebración ferial.



Ante tremenda anuncio de cancelar esta edición ferial, el presidente del patronato indica que todo aquel que compro un boleto para asistir a un elenco artístico será retomado para cuando se incorpore la feria Internacional del caballo próximo.



Por lo que miles de visitantes que llegan cada año no podrán ver a sus artistas favoritos, los cuales iban ser parte de la cartelera de este año como Edith Márquez, Bronco, Alejandro Fernández, Banda MS, Alejandra Guzmán, Los Cadetes de Linares, entre otros.



Final mente, Texcoco tiene número de contagios y muertes por el Covid-19 es de 66 defunciones y 207 casos positivos, entre ellos no obstante la policía municipal de Texcoco están dentro de los contagiados.