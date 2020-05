Se cancelan las clausuras de estudiantes por el COVID-19, informa Javier Saldaña

El rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAG), Javier Saldaña Almazán, informó que las clausuras de estudiantes de nivel medio superior y superior serán canceladas, como medida de prevención para evitar la propagación del Coronavirus.



La tarde de este miércoles, en una videoconferencia transmitida por Facebook, el rector dialogó con universitarios para aclarar dudas sobre el proceso de nuevo ingreso, acompañado por el director de Administración Escolar de la UAG, Jaime Kahan, y la jefa del Departamento de Títulos y Grados Académicos, Adriana Nájera.



Aclaró que por decisión del Consejo Universitario, la UAG determinó que la entrega de certificados y documentos de fin se cursos se realizará en las escuelas, que no tendrá ningún costo adicional.



Además, el rector detalló que quienes decidan hacer la entrega de documentos, sin clausuras, en salones, ’será por su cuenta propia’.



Informó que se suspendieron las quemas de libros porque han ocurrido ocho muertes por exceso de alcohol y accidentes, en diferentes años. Responsabilizó a los directores de cada escuela si se hacen.



’Hoy la Universidad está en otro nivel. No puede andar dando esos espectáculos, esas no son enseñanzas. Y si no se acatan las indicaciones, los directores serán responsables si sucede algo con los estudiantes’, enfatizó Saldaña Almazán.



Suspender el pago a docentes que no dan clases virtuales



Por otra parte, el rector de la UAG informó que pidió a los maestros que se registren en la Plataforma Digital para impartir sus clases en línea, ’si no pudieran registrarse, se les va a seguir capacitando’, porque dijo deben sacar el semestre.



Advirtió que la UAG podría suspender los pagos quincenales a los maestros que se niegan a capacitarse para dar clases virtuales, en lugares con acceso a Internet.



Saldaña externó que ’hay unos dos, tres maestros, que no quieren dar clases y deben dar clases. Si no, no hay pago. Todos tenemos que poner lo mejor de nosotros para que nuestros estudiantes puedan obtener lo mejor y puedan regularizarse’.



Primer examen profesional virtual



El martes, el rector Javier Saldaña Almazán informó que ante las situaciones que se viven en el estado, por la pandemia de Covid-19, la UAG ’hace historia’ al presentar los exámenes de grado de manera virtual.



Enfatizó que ’los universitarios tenemos que estar a la altura de las circunstancias y exigencias de cada momento de nuestra universidad’, por lo que se presentó el primer examen de grado en Derecho, del alumno Luis Antonio Terrazas, quien defendió su tesis Parámetros legales a seguir durante la detención de personas.



En la video conferencia, dijo que los universitarios académicos y estudiantes están haciendo el trabajo de tesis con recursos propios desde sus hogares y con equipos de trabajo personales.



Forbes