Se castigará a quien afecte suministro de agua en Acapulco: Adela Román

En informe semanal de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Acapulco (CAPAMA), la alcaldesa Adela Román Ocampo, fue enfática al llamar a la sociedad a practicar la denuncia ciudadana y señalar a quienes realicen actos irregulares, como el cierre de válvulas que impide el suministro en las colonias porteñas.



Desde el Palacio Municipal Viejo, Román Ocampo manifestó que la ley castigará cualquier práctica de corrupción, pues la ciudadanía no puede vivir sometida ante personajes que dañan a sus semejantes y les provoca quedarse sin el líquido que es vital para la vida.



’Sabemos de actos inhumanos porque hay trabajadores de CAPAMA que actúan en contra del pueblo y cierran válvulas y pozos de agua que suministran el servicio en colonias, barrios y comunidades. Es por ello que pedimos que no tengan miedo en denunciar, ya que para proceder legal y administrativamente contra estas personas, se requieren pruebas y elementos para sancionarlos’, acotó.



Finalmente, la primera edil anunció obras para mejorar el servicio de agua en Acapulco como rehabilitación de plantas tratadoras, cambio de tubería y el proyecto del río de La Sabana, estrategias que reducirán la brecha de desigualdad no sólo en el puerto, sino en el estado entero, concluyó.