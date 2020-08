Se cayó Zoom: problemas para conectarse con la plataforma de videoconferencias en gran parte del mundo.

El servicio de videoconferencia de Zoom está funcionando con problemas en Estados Unidos, Europa y América Latina. Esta dificultad surge en medio del reinicio de clases en algunas regiones. Y como se sabe, la plataforma es muy utilizada para dictar clases virtuales, así como hacer reuniones laborales.



De acuerdo con los reportes de usuarios recopilados por DownDetector, se vienen experimentando una caída en el servicio en las última hora. Los usuarios reportan problemas al iniciar sesión en el servicio



Por lo que se puede ver en ese sitio, la falla afecta principalmente la costa este de los Estados Unidos, así como el Reino Unido, algunas regiones de Francia y otros países de Europa.



Por su parte, Zoom también reconoció la interrupción en su página de informe de estado. ’Hemos recibido informes de usuarios que no pueden visitar el sitio web de Zoom (zoom.us) y no pueden iniciar y unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom. Actualmente estamos investigando y proporcionaremos actualizaciones a medida que las tengamos’, informó la compañía esta mañana.





Más adelante, la empresa publicó lo siguiente: ’Hemos identificado el problema que hace que los usuarios no puedan autenticarse en el sitio web de Zoom (zoom.us) y no puedan iniciar, unirse a las reuniones y seminarios web de Zoom, y estamos trabajando en una solución para este problema’. Este comunicado informa que ya se identificó el problema y que se está trabajando en una solución.



Zoom tuvo un importante crecimiento de su popularidad tras la pandemia que expandió el uso de videollamadas. La plataforma ’pasó de 10 millones de participantes a 300 millones de participantes en el último trimestre’, publicó la compañía el 22 de abril en su blog oficial. Luego aclaró que los 300 millones representa la cantidad de participantes que la utilizan en un día y de forma recurrente.



Esto quiere decir que si una persona asiste a cuatro reuiones de Zoom se contabilizaró como 4 participaciones en total en el trascurso de ese día.



Al comienzo de la pandemia y tras el uso masivo de este servicio de videollamada también se dieron a extendieron algunas prácticas intrusvias conocidas como ’zoombombing’. Así se denomina a las irrupciones a las conversaciones en esa plataforma por parte de personas que no fueron invitadas al encuentro.



En pocas semanas la compañía resolvió algunas configuraciones de seguridad para evitar que se produzcan estos incidentes. Hoy en día, por default, es necesario que el anfitrión autorice el ingreso de los usuarios a la sala, algo que antes no estaba predeterminado.



También se develaron varias fallas de seguridad que llevaron a la compañía a optimizar sus prestaciones. Entre las fallas se identificaron agujeros de seguridad vinculados a macOS que podían permitir la instalación de malware, así como la posibilidad de robar credenciales por medio del uso del servicio en Windows. La empresa fue resolviendo estos problemas y añadiendo capas de seguridad para proteger la plataforma.



(Noticia en desarrollo)