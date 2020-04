*Se cerrarán playas ante el avance del coronavirus, anuncia el gobierno del estado de Guerrero

*Reconoce Héctor Apreza coordinación entre órdenes de gobierno por coronavirus



Considerando que la epidemia se ha extendido por todo el país y ha sido calificada como ’grave de atención prioritaria’ por la Secretaría de Salud Federal y el Consejo de Salubridad General, el Gobierno del Estado que encabeza Héctor Astudillo Flores, ha determinado suspender las actividades recreativas en las playas de la entidad.

Se ha tenido que optar entre la protección a la vida o la suspensión de las actividades económicas y es claro que, con todos los problemas que conlleva, la economía siempre será recuperable en tanto exista el factor humano, señala un comunicado del gobierno estatal.

La medida de quedarse en casa, es la razón primordial por la cual se han cancelado vuelos y cruceros; cerrado hoteles y centros de convivencia, lo que incluye no concurrir a espacios públicos, como son las playas de los distintos destinos turísticos de nuestra entidad.

Se insiste en convocar a la población para que asuma la parte de responsabilidad que le corresponde. ’Actuamos todos juntos o no tendremos capacidad de respuesta frente al problema que hoy agobia al mundo.’

El Ejecutivo se ha reunido con los sectores sociales, económicos y políticos para convenir la importancia de la suspensión de actividades y la concurrencia a zonas de esparcimiento público. De manera especial, con los presidentes municipales y los diputados al Congreso del Estado, para que en concurrencia de sus facultades y deberes actuemos de manera conjunta.

Esta disposición entra en función a partir de este jueves 2 y termina el 30 de abril.

HÉCTOR APREZA PATRÓN RECONOCE COORDINACIÓN entre los tres órdenes de gobierno ante avance del Covid-19.

En esta crisis de salud es necesario insistir en el llamado a realizar acciones solidarias y empáticas que beneficien a la población.

Sin politiquerías dice el presidente Andrés Manuel y en el estado el gobernador Héctor Astudillo Flores, quien ha estado activo en la estructuración de estrategias para tratar de contener el avance de la pandemia y el daño en Guerrero sea el menor.

A este llamado se ha sumado el coordinador de la fracción priista en el estado, Héctor Apreza Patrón, quien también ha hecho el reconocimiento sincero a la coordinación que existe entre los tres órdenes de gobierno, los poderes públicos y la ciudadanía para contener la crisis sanitaria que pega a más de 91 países en todo el mundo.



Apreza Patrón es quizá el político más experimentado en el Congreso local y esto, sin duda, le permite entender que las crisis se deben enfrentar en unidad, fuera de filias y fobias, como bien dice, sobre todo cuando la situación que vive la población en el país es de emergencia ante la real posibilidad que todos tienen de resultar contagiado y enfermo por este virus.

El llamado que hiciera a sus compañeros diputados acerca de que esta pandemia ’nos ocupa a todos’, sin escatimar tiempo ni esfuerzo, porque la salud de todos está en juego, y comprometió al grupo parlamentario del PRI para apoyar las medidas que decida el gobierno federal, el estatal y los municipales.

’Nosotros no vamos a escatimar como grupo parlamentario (del PRI) ningún reconocimiento y ningún esfuerzo a las medidas que se dicten por las autoridades correspondientes. Nosotros estaremos muy atentos’, señaló hace algunos días el legislador y que es importante mencionar porque es necesario destacar aquellas voces que suman y no aprovechan del momento para hacer proselitismo con acciones electoreras disfrazadas de solidaridad hacia la población.

Apreza reconoció que por mandato constitucional, es la Secretaría de Salud federal la responsable de cuando existe una epidemia, una pandemia o algo grave, tomar las medidas correspondientes, y al ciudadano, así como las instituciones públicas estatales y municipales corresponde seguir estos lineamientos; asimismo destacó la coordinación entre niveles de gobierno y las acciones que el Ejecutivo estatal realiza coordinando a las autoridades municipales.

La comunicación en estos momentos es fundamental, señaló, y pidió a todos sus compañeros hacer un ejercicio de reflexión y de acción, para que aquellos que fueron electos por la vía del voto directo en un distrito, puedan estar informando, comunicando de las medidas que ha venido orientando el gobierno federal y que aquí ha reproducido muy bien el gobernador del estado, sobre todo porque ’nos enfrentamos a algo desconocido’.

No se trata de generar pánico, dijo, se debe actuar con responsabilidad, porque señaló que se trata de un ejército invisible y por eso la prevención que ha decretado el gobierno federal, ha impulsado el gobierno del estado y también muchos municipios es hoy fundamental.

Además de hacer votos porque las medidas que se están impulsando el gobierno federal, estatal y municipal tengan éxito, Apreza Patrón hizo un reconocimiento al ejército que está enfrentando esta pandemia, a los médicos, las enfermeras, los trabajadores de salud que están arriesgando su vida, que están en el campo de batalla.