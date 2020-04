Se compromete AMLO a regalar ’cachitos’ para la rifa del avión en Xoxhistlahuaca

Al informar sobre los programas sociales que se aplican en Guerrero y a nivel nacional, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a regalar ’cachitos’ de lotería para la rifa del avión presidencial, toda vez que los empresarios han mostrado interés por ayudar a los pobladores y que los más pobres tengan la posibilidad de ganarse uno de los 100 premios.



Acompañado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores; del delegado de los programas federales en el estado, Pablo Sandoval Ballesteros, entre otras autoridades, López Obrador dijo que los apoyos para los adultos mayores, pensión para discapacitados, becas para alumnos, entre otros, se elevaron a rango constitucional, con el fin de que cuando finalice el sexenio, la transformación no tenga reversa y se consolide el bienestar de los guerrerenses.



’Yo sé que falta mucho por hacer, pero les informo que la ayuda llegará siempre de manera directa, sin intermediarios, como lo será el programa ’Sembrando vida’, que beneficiará a 50 mil productores que vivirán de su tierra, además de que en todo el país construimos más de dos mil 700 sucursales de Banco del Bienestar, con el propósito de acercar la banca a los pueblos y no tengan que viajar cientos de kilómetros para cobrar su dinero’, expresó.



El mandatario federal manifestó que en la nación, la estrategia es sembrar más de un millón de hectáreas, para crear más de 400 mil empleos directos y que los campesinos sean felices y vivan dignamente en el pueblo que los vio nacer y que sólo migren por gusto y no por necesidad, acotó.



’Siempre estaré visitándoles. Nunca abandonaré a mi pueblo. Recorreré cada rincón de Guerrero porque la Cuarta Transformación es una realidad y será irreversible’, finalizó al mismo tiempo que un estruendo de aplausos se escuchó en la región de la Costa Chica, de la entidad.