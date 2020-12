Se compromete Luis Walton a formar su equipo con militantes de Morena

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Guerrero; 27 de diciembre de 2020.- El ex senador de la república Luis Walton Aburto se comprometió a formar un equipo de trabajo con militantes de Morena y ofreció que siempre se va a conducir apegado a los principios, estatuto y programa político del partido.

En conferencia de prensa, Walton Aburto firmó un documento que posteriormente envío a la sede del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, dirigido a su presidente Mario Delgado Carrillo, y a las y los militantes de ese partido.

Primero, el también ex presidente municipal de Acapulco hizo el compromiso de conducirse apegado a la declaración de principios de Morena, así como al estatuto y al programa político del partido.

Luego ofreció formar ’un equipo de trabajo integrado por mujeres y hombres de Morena, para conducir los destinos del estado’, a quienes subrayó: ’Con ustedes todo, sin ustedes nada’.

Asimismo pidió a los militantes de Morena que tengan la certeza de que si recibe la honrosa encomienda de coordinador la defensa de la Cuarta Transformación en Guerrero, lo hará con toda responsabilidad.

’Lo más importante, es que siempre estaremos juntos en la defensa del proyecto del compañero presidente Andrés Manuel López Obrador’, prometió.

Walton Aburto concluyó: ’Soy un hombre de palabra y sé cumplir mis compromisos. Les pido su confianza. No les voy a fallar’.

Finalmente, Walton Aburto firmó el documento ante la presencia de las y los representantes de los medios de comunicación, para ser enviado a la sede nacional de Morena.