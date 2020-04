Por Norma Cardoso



La tarde de este viernes, el gobernador del Estado, Antonio Echevarría García, dio a conocer a través de sus redes sociales el primer caso de contagio de la enfermedad del Covid-19 o también llamado Coronavirus.



El mandatario estatal dijo que viajó al municipio de Bahía de Banderas, donde platicó con los empresarios para tomar medidas de prevención, que llegó también a Las Varas (Municipio de Compostela), con el Secretario de Movilidad y el Secretario de Salud, para personalmente ver las medidas de prevención.



’La verdad es que estoy muy angustiado, me acaba de llamar el Doctor Raúl López, Secretario de Salud, donde desgraciadamente ya se confirma el primer caso de Coronavirus en Nayarit. Les digo, estoy consternado, estoy triste, pero bueno es la realidad, sabíamos que nos iba a llegar, ya nos llegó ya está en Nayarit, y ahora sí a hacer caso a todas las recomendaciones del sector salud, del Estado para cuidarnos, porque se trata de salvar vidas’.



Esta persona, voy a omitir su nombre, se encuentra en su casa, resguardada ella y su familia, se están tomando todas las medidas precautorias para que se propague lo menos posible. Les digo, ya llegó a Nayarit y ahora, pues, es responsabilidad de todos, desde hace tres o cuatro días estamos diciendo las medidas que se deben de hacer y ya llegó, no es un juego, a cuidarnos con prevención lo podemos hacer, expresó el mandatario nayarita.



Señaló, además, que nos va a seguir informando, que no se caiga en pánico, ’otra, cosa muy importante, esta persona llegó de Europa, de España, un llamado a todos sus familiares que vengan de Europa, por favor a encerrarse, si tienen algún malestar infórmenlo, en nosotros está que no se propague’.



Esta persona llegó de España, con mucha tos, se le acaba de hacer el exámen, salió desgraciadamente positivo y pues bueno, está ya aislada, se le están tomando las medidas correspondientes y pues a cuidarnos y a seguir llevando a cabo todas las medidas precautorias que dicta la Secretaría de Salud, está en nosotros, responsabilidad nuestra, vamos a seguir trabajando, no vamos a bajar la guardia porque queremos salvar vidas, argumentó el gobernador.