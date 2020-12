Se conforman Vargas y Crespo con regiduría; Chávez ni alcanzó

Los excandidatos a alcaldes que no resultaron ganadores podrán acceder a los cargos de regidores y síndicos en ayuntamientos, en Pachuca, con excepción del excandidato Andrés Chávez Pumarejo, quien quedó fuera debido al principio de paridad de género en la integración de planillas el Instituto Estatal Electoral de Hidalgo (IEEH)



La reforma electoral de 2019 permitió a los excandidatos a presidentes municipales que no ganaron formarían parte de los cabildos. La asignación del IEEH en diversos municipios ya fue impugnada en la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF)



Una vez que los cargos fueron aprobados en sesión por el consejo general del Instituto Estatal Electoral (IEE), para el caso de Pachuca tomará regiduría Pablo Vargas González, quien compitió por la coalición Morena-PT-PESH-PVEM y obtuvo el segundo lugar en la votación, donde resultó ganador el candidato priísta Sergio Baños Rubio.



Por su parte, el independiente Ricardo Crespo Arroyo, quien ocupó el tercer lugar con el 12.84% de la votación, obtuvo dos puestos, por lo que ocupará uno y el otro será para Oliva López Villagrán.



Mientras que el excandidato de Acción Nacional, Andrés Chávez Pumarejo, le correspondió un lugar, pero por la paridad no fue elegible Andrés Chávez Pumarejo, excandidato a alcalde, sino Selene Itzel Balderas Samperio, cónyuge del dirigente del PAN, Cornelio García Villanueva.



De no presentar resoluciones que indiquen lo contrario en la Sala Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en unos días tomarían posesión los nuevos integrantes del Ayuntamiento de Pachuca. Con información de Oliver García | LA SILLA ROTA