Se conmemora ’El Día Naranja’ en Coacalco

El Gobierno encabezado por el alcalde Darwin Eslava, conmemoró el Día Naranja con una conferencia sobre la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes dirigida a la comunidad estudiantil y profesorado del CBTIS 133, ubicado en Villa de las Flores.



En esta ocasión la temática se centró en la conmemoración del Día Nacional para la Prevención del Embarazo No Planificado en Adolescentes, establecido cada 26 de septiembre, y la plática la impartió la especialista Lourdes Remigio, quien habló sobre las implicaciones físicas, económicas y emocionales que las y los adolescentes pasan al tener un embarazo prematuro.



Organizada por el Instituto Municipal para la Defensa de los Derechos de la Mujer, esta actividad forma parte de las acciones que la Administración 2019-2021 implementó desde el inicio de la misma para actuar, generar conciencia, prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas, así como para impulsar la Agenda 2030 que dentro de sus objetivos establece, en materia de salud, el bienestar general de la ciudadanía y el impulso a ciudades y comunidades sostenibles.



Dentro de la conferencia se explicó a las y los jóvenes participantes la importancia de conocer sus derechos, su sexualidad y no sentirse presionados en ninguno de los ámbitos de su vida personal.



Al respecto, Jessica Vega Álvarez, Secretaria Particular Adjunta, quien acompaño al edil a esta conmemoración del ’Día Naranja’, señaló que ’por desgracia la violencia sigue siendo una realidad para miles de mujeres en nuestro país. Dejemos de justificar, dejemos de normalizarlo y erradiquemos con acciones claras la violencia de género en nuestro entorno’.



El Instituto de la Mujer atiende a la ciudadanía coacalquense con terapias psicológicas, actividades virtuales grupos de crecimiento y talleres, así como atenciones jurídicas, denuncias en línea, visitas domiciliarias, referencia de casos acompañamiento e intervención en crisis.



Para comunicarte al Instituto y solicitar alguno de estos servicios el número es 55 7869 8286.



