Se consolida Comité Directivo Estatal del PES en Guerrero

Entre amigos, simpatizantes y medios de comunicación se consolidó el Comité Directivo Estatal y Municipal de #Acapulco, correspondientes al Partido Encuentro Solidario Guerrero; conformado por mujeres y hombres reconocidos por su destacada labor social y humana en sus áreas de desarrollo.



Durante este acto, se contó con la presencia del presidente del partido, Marco Antonio Santiago Solís y la secretaria general, Maricela Ruiz Massieu como anfitriones; Marco Santana Montés, presidente del PES Colima como invitado especial. El mensaje ha sido claro:



’El PES Guerrero es la casa de todos. La hora de la verdadera transformación ha llegado, no podemos continuar omisos ante la realidad que día a día consume a México y a nuestro estado; hoy somos los ciudadanos nuevamente quiénes sujetamos las riendas de este país, caer en errores del pasado sería irremediable.



Los valores y principios juegan un papel importante en nuestras deciones, no podemos confiar en quiénes nos han fallado sobreponiendo sus intereses personales.’



El comité municipal seguirá creciendo debido a que en la comisión política nacional se acordó segmentar candidaturas de representación de sectores sociales, en honor al personal de salud ante la pandemia; médicos y enfermeras trendrá prioridad en candidaturas.



Integrantes del Comité Estatal

• C. Marco Antonio Santiago Solís Guerrero

• C. Rodolfo Castillo Hernández

• C. Maricela Ruiz Massieu

• C. Alejandro Estrada Castro

• C. Reynaldo Castillo Díaz

• C. Alan Ramírez Hernández

• C. Melissa Muñoz Pérez

• C. Karen Paola Mesino del Valle

• C. Pedro Calvin Torres

• C. Giovanni Ávila

Presidente de Partido Encuentro Solidario

Delegado Federal Secretaria General

Secretario de Estrategia Electoral Secretario de Finanzas

Coordinador de Organización Coordinación de Comunicación Social Coordinación de vinculación con la Mujer

Coordinador de Jóvenes PES Coordinador de Asuntos Jurídicos

Integrantes del Comité Municipal de Acapulco

Dolores Huerta Baldovinos

• C. Juan Arizmendi Ríos

• C. Eliseo Arias Vargas

• C. África Liliana Martínez Ávila

• C. Josue Salgado Urbina

• C. Rafael Bailón Bailón

• C. Gerónimo Montero Santos

• C. Víctor Godínez Orozco

• C. Francisco Javier Cruz Reynoso Coordinación de la Fundación FICADH

#PESLaCasaDeTodos 💜 #GuerreroEsPES

Presidenta del Comité Municipal de Acapulco. Secretario General

Secretario de Estrategias Electorales Secretaria de Finanzas

Secretario de Organización Coordinación de Comunicación Social Coordinación de Transparencia Coordinación de Asuntos Jurídicos