Se constituyen 29 Enlaces Municipales más de Movimiento LIDER: JDG

Subrayó que sólo con una militancia activa rescatarán el histórico abanderamiento de las causas sociales del tricolor.



•Coincidió con enlaces municipales de que en el PRI se construyen liderazgos no seguidores, de ahí nuestra corriente de opinión al interior del tricolor.



Toluca, Méx., a 3 de agosto del 2020.- Con la integración de 29 Enlaces Municipales, alcanzando ya los más de 70 Coordinaciones Territoriales, el Movimiento LIDER-Edomex avanza en su consolidación como corriente de opinión al interior del Partido Revolucionario Institucional, al que le refrenda su compromiso de inclusión y vinculación, nunca de confrontación ni oposición a las estructuras establecidas, aseveró Jesús Díaz González.



Lo anterior en el marco de sesión virtual semanal de LIDER-Edomex, en el que cada uno de los enlaces municipales hizo su presentación y exposición del trabajo que realizan en sus distintas demarcaciones y en la que el Coordinador Estatal coincidió con ellos en el sentido de que ’dentro de las filas del PRI se construyen liderazgos, no seguidores ni aplaudidores, de ahí el nombre de nuestra corriente de opinión al interior del tricolor, cuya misión y visión es de consolidar, en la unidad, una crítica constructiva nunca de oposición’, enfatizó.



En esta sesión virtual quedaron instalados los Enlaces Municipales de Acolman, Almoloya de Alquisiras, Apaxco, Coatepec Harinas, Chiautla, Ecatepec, Hueypoxtla, Ixtlahuaca, Jiquipilco, Lerma, Metepec, Nopaltepec, Ocoyoacac, Otumba, Papalotla, San Felipe del Progreso, San Martín de las Pirámides, Santa Cruz Atizapán, Sultepec, Temascalapa, Teotihuacán, Tepetlaoxtoc, Tequixquiac, Texcaltitlán, Tlalnepantla, Tultepec, Valle de Bravo, Villa de Allende y Zumpango.



En su intervención, Díaz González reiteró que LIDER, congruente con su acrónimo: Legalidad: porque se pronuncia por el respeto irrestricto a las disposiciones estatutarias y reglamentarias del partido; Inclusión: porque en unidad el partido somos todos los militantes; Democracia: porque es el principio que nos da certeza, equidad e imparcialidad; Eficacia: porque en nuestra vocación de servicio está la de dar respuestas y resultados a la ciudadanía; y Refundación: porque estamos en un momento en el que nos replanteamos la funcionalidad de nuestro partido retomando las causas de la sociedad’.



Es en este sentido que LIDER-Edomex reconoce y respalda las políticas públicas emprendidas por Alfredo Del Mazo Maza, quien se ha distinguido por ser un mandatario progresista y responsable ante las crisis sanitaria y económica, derivadas de la pandemia mundial por COVID-19, que afecta a los mexicanos y, particularmente, a los más de 17 millones que radicamos en el Estado de México. Del Mazo Maza no ha bajado la guardia y trabaja para mantener un equilibrio entre el cuidado de la salud y el apoyo a la economía familiar.



Prueba de ello son los programas de apoyo, entre los que destacan: Apoyo al Desempleo, beneficiando a más de 50 mil mexiquenses que perdieron su empleo derivado del cierre de unidades económicas, debido a la pandemia por COVID-19; el Impulso para el Desarrollo Industrial y Regional que, junto con Nacional Financiera, ofrecen créditos de hasta 25 mil pesos para los proyectos productivos, a fin de que incrementen sus inventarios y puedan empezar a reactivar sus actividades, agregó.



De igual forma, Jesús Díaz González se refirió a la reunión que sostuvo el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas con los gobernadores emanados del tricolor, en el que se pronunció por mantener la unidad, la cohesión y el trabajo permanente para que, frente al recorte de mil millones de pesos que ha sufrido el presupuesto al sector salud, posponer la realización de proyectos de infraestructura que en este momento no resultan urgentes para la sociedad. ’Las emergencias de salud, economía y seguridad no pueden ser atendidas con los recursos públicos de las entidades federativas, por lo que los poderes legislativo y ejecutivo federales deben redireccionar a éstas los recursos necesarios para hacer frente a los efectos de esta pandemia’, advirtió.



Finalmente, el Coordinador estatal de LIDER agradeció a los participantes en esta sesión virtual y anunció que en breve, al concluir con la integración de los enlaces municipales, así como de las Coordinaciones Regionales y Temáticas, se comenzará con la promoción de Diplomados, Talleres, Cursos y Conferencias que nos permitirá la profesionalización de todas y todos los integrantes de esta corriente de opinión, en las materias: electoral, financiera, derechos humanos, gestión, transparencia, libertad de expresión y derecho a la información pública, entre otros temas.