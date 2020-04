Se coordinan Gobiernos estatal y municipal para promover cierre de negocios no escenciales en Edoméx

El Gobierno del Estado de México, a través de la Secretaría General de Gobierno, acompaña a los presidentes de los 125 municipios de la entidad en el ejercicio responsable de las facultades jurídicas que les asisten para llevar a cabo la suspensión temporal de establecimientos y lugares que desarrollen actividades consideradas como No Esenciales.



Las semanas venideras serán muy importantes en el comportamiento de la propagación del virus COVID-19 y se espera que en ese periodo pueda ocurrir el punto más alto en la curva del contagio, por lo que éste es un momento crucial y es necesario no sólo mantener, sino fortalecer estas medidas.



Por esta razón es necesario redoblar esfuerzos y ejercer con responsabilidad las atribuciones que corresponden a los diferentes órdenes de Gobierno, a fin de garantizar que la población continúe atendiendo el llamado a quedarse en casa y que aquellos lugares, recintos y comercios que desarrollen actividades no esenciales permanezcan cerrados temporalmente.



Para garantizar la buena marcha del cumplimiento de estas medidas, se contempla la realización de operativos conjuntos con la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la mística del trabajo coordinado que ha caracterizado a las actuales administraciones federal y estatal.



El Gobierno del Estado de México reitera el llamado a autoridades y ciudadanos, a mantener la medida de la sana distancia, como un compromiso de empatía, sabedores de que cuidarnos personalmente es cuidar a los que nos rodean, lo que se traduce en la preservación de la salud.



Para seguir cerrándole el paso al COVID-19 y evitar la propagación de este virus, es oportuno recordar las medidas que implican la sana distancia y el aislamiento social, que se resumen en el exhorto a permanecer en casa.



Desde el pasado 2 de abril, la administración que encabeza el Gobernador Alfredo Del Mazo Maza adoptó en la entidad la suspensión de aquellas actividades públicas y privadas que son consideradas como no esenciales, así como de aquellos lugares, establecimientos y recintos en donde se desarrollan.



Asimismo, se precisó con oportunidad el tipo de actividades que se pueden seguir llevando a cabo, es decir, que son esenciales, y que tiene que ver con la alimentación, la salud y la sanidad, en el entendido de que en los lugares en donde se realicen, se deberán tomar necesariamente medidas de control como la implementación de la sana distancia y el uso de medidas higiénicas, con especial énfasis en el lavado de manos, entra otras.



En materia de salud, las autoridades federal y estatal han hecho saber a la población que el llamado a quedarse en casa, el aislamiento social y la sana distancia, deben ser los ejes de la estrategia en el combate y mitigación del coronavirus.



En estos momentos la prioridad es la salvaguarda de la salud, evitar la mayor cantidad de contagios y proteger la vida de las familias mexiquenses.