Se coronan como mejores futbolistas Lucy Bronze y Robert Lewandowski

Ciudad de México, (BALÓN CUADRADO/Agencias).– El polaco Robert Lewandowski, atacante estrella del Bayern Múnich, y la inglesa Lucy Bronze, del Manchester City, fueron designados como los mejores jugadores de 2020 en la ceremonia de entrega de premios de la FIFA The Best, realizada de manera virtual por la pandemia del Covid-19.



Lewandowski era el favorito al galardón masculino y los pronósticos se cumplieron, al contrario que en el premio femenino, donde Bronze fue la elegida en vez de la danesa Pernille Harder, quien parecía con más opciones.



En la votación, el polaco superó a los otros dos nominados en el trío de finalistas, el argentino Lionel Messi (33 años, Barcelona) y el portugués Cristiano Ronaldo (35 años, Juventus), los hombres que se reparten 11 de los 12 recientes Balones de Oro.



A Leo le pesó el mal año del Barça, marcado por la humillación del 8-2 recibido por el Bayern en cuartos de final de la Champions, y a Cristiano Ronaldo la eliminación prematura de la Juventus en el torneo europeo, donde los turineses cayeron en octavos ante el Lyon.



Con 32 años, Lewandowski tuvo una temporada de ensueño, en la que fue el máximo anotador de la Bundesliga y de la reciente Liga de Campeones, dos torneos ganados por el Bayern de Múnich.



También logró en 2020 con el gigante bávaro títulos en la Copa de Alemania y las Supercopas de Alemania y Europa.



’Es una sensación increíble. Ganar un premio delante de Messi y Cristiano significa mucho para mí. No fue un año fácil, como para todo el mundo, pero ganamos todo lo posible’, dijo Lewandowski después de que el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, anunció su nombre.



Lewandowski es además el primer campeón varonil de un club fuera de España desde que Cristiano lo hizo en 2018, con el Manchester United. Ningún jugador del Bayern había ganado el premio desde que la FIFA lo creó en 1991.



El club bávaro ha visto en dos ocasiones a sus estrellas relegadas al tercer puesto por Messi y Cristiano: Franck Ribéry que ganó la Liga de Campeones con el Bayern en 2013 y Manuel Neuer un año después que Alemania conquistó la Copa del Mundo.



Al recibir el premio The Best, Lewy sucede a Messi, en un año además en el que no se concede el Balón de Oro por la pandemia del Covid-19, por lo que el premio FIFA tiene un significado especial. Al delantero del Barcelona y Cristiano Ronaldo les quedó por lo menos la satisfacción de ser incluidos en el once ideal FIFPro del año.



En el equipo ideal destacan el brasileño Alisson Becker (Liverpool), el inglés Alexander-Arnold (Liverpool), el holandés Virgil Van Dijk (Liverpool), el español Sergio Ramos (Real Madrid) y el canadiense Alphonso Davies (Bayern Múnich).



Completan la lista el alemán Joshua Kimmich (Bayern Múnich), el belga Kevin De Bruyne (Manchester City) y el español Thiago Alcántara (Bayern Múnich/Liverpool).



Lucy Bronze, jugadora en el Manchester City y quien ganó en agosto la Liga de Campeones europea con el Lyon, sucede en el palmarés de la categoría femenina a la estadunidense Megan Rapinoe, campeona mundial en 2019.



’Si el año 2020 nos ha enseñado algo es a no hacer planes a largo plazo y a vivir el momento. Ganar el trofeo este año es algo que voy a valorar más que nada. Lo recordaré siempre’, afirmó la jugadora.



Bronze, de 29 años de edad, recibió 52 puntos en la votación para el premio en la categoría femenil. Pernille Harder, quien ayudó al Wolfsburgo para llegar a la final de la Liga de Campeones, terminó en el segundo puesto con 40 unidades, mientras que Wendi Renard, del Olympique de Lyon, se quedó con 35.



Además de Bronze, lista del once ideal femenino la integran Christiane Endler (Paris Saint-Germain), Millie Bright (Chelsea), Wendie Renard (Olympique), Barbara Bonansea (Juventus), Verónica Boquete (Milán), Delphine Cascarino (Olympique Lyon), Pernille Harder (VfL Wolfsburg), Tobin Heath (Manchester United), Vivianne Miedema (Arsenal) y Megan Rapinoe (OL Reign).



Como mejor entrenador en el sector masculino repitió por segundo año consecutivo el alemán Jürgen Klopp, en una categoría donde los otros dos finalistas nominados eran su compatriota Hansi Flick, del Bayern Múnich, y el argentino Marcelo Bielsa (Leeds United).



El timonel fue recompensado tras hacer campeón de la Liga Premier al Liverpool por primera vez en 30 años.



En el futbol femenino, el premio fue para la entrenadora de Holanda, Sarina Wiegman, quien ya había logrado este honor en 2017. La estratega fue distinguida después de llevar al conjunto holandés a la final de la Copa del Mundo 2019, aunque ahora asumirá el banquillo de Inglaterra.



En el resto de galardones de la gala destacó el premio Puskas al mejor gol, que fue para el surcoreano Son Heung-min (Tottenham), dejando con la miel en los labios al futbol uruguayo, ya que los otros dos nominados eran Luis Suárez y Giorgian De Arrascaeta.



La suerte fue esquiva también para el balompié sudamericano en los premios a mejores arqueros, donde ganaron el alemán Manuel Neuer (Bayern Múnich) y la francesa Sarah Bouhaddi (Lyon).



No pudieron por lo tanto coronarse ni el brasileño Alisson Becker (Liverpool) ni la chilena Christiane Endler (París Saint Germain), que estaban en el trío de nominados y que tuvieron el consuelo de ser incluidos como titulares en el once ideal FIFPro del año.



La ceremonia virtual incluyó además momentos de homenaje y recuerdo a Diego Maradona y Paolo Rossi, dos leyendas del futbol recientemente fallecidas.



’Diego transformó la camiseta de Argentina en una bandera. Hizo que Argentina fuera Maradona. Fue nuestro mejor embajador’, dijo en una intervención en vídeo el ex arquero internacional argentino Sergio Goycochea.