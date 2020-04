Se cumplirán protocolos de Salud federal para no detener Programas para el Bienestar en Guerrero ante Covid-19: Pablo Amílcar Sandoval

Ante las medidas que se han implementado en todo el estado para reducir el riesgo de transmisión del coronavirus Covid-19, la Delegación Federal en Guerrero no suspenderá las entregas de los programas sociales, por el contrario, se adelantará el pago del bimestre mayo-junio de apoyos en el Programa de Pensiones de Adultos Mayores y Becas Benito Juárez, esto con la finalidad de fortalecer la economía familiar para, en caso de ser necesaria su atención durante la contingencia, tengan de dónde tomar recursos. Esta entrega de recursos se realizará en estricto cumplimiento de los protocolos establecidos por la Secretaría de Salud, informó Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros.



El funcionario federal manifestó que en el caso del Programa de Fertilizante Gratuito, se continuará con la depuración e integración del padrón, en virtud de que es un tema prioritario para el Gobierno de México; por ello se trabaja para estar preparados durante la temporada de siembra. ’En el caso de este importante programa, se va a continuar el proceso para poder garantizar la seguridad alimentaria en el estado, tomando todas las precauciones que indica la Secretaría de Salud’.



Sandoval Ballesteros agregó que ante la fase 1 del coronavirus Covid-19 en México, las delegaciones federales de la Secretaría del Bienestar han recibido las indicaciones precisas para el funcionamiento de los programas sociales. ’El subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López Gatell, nos ha informado cuál es el estado actual de la salud en el país y ha pedido no generar aglomeraciones de más de cinco mil ciudadanos, aunque aclaró que en Guerrero no se convocarán reuniones de más de quinientas personas, debido a la contingencia y para evitar posibles contagios’, precisó.



En cuanto al Programa de Becas ’Benito Juárez’, pese al cese de actividades dentro de la Universidad Autónoma de Guerrero, el delegado informó que se llegó al acuerdo de continuar usando las instalaciones de la Universidad para realizar la entrega de becas, sin comprometer la salud de los ciudadanos, y que se estará muy atentos a las indicaciones de la Secretaría, que podría modificar en algún momento la cantidad máxima de personas que se puedan reunir.



De igual forma, dijo que el Programa ’La Escuela es Nuestra’ continuará con normalidad, ya que los comités escolares se encuentran debidamente conformados y la dispersión del recurso podrá realizarse de manera individual con las tesoreras; sólo se requiere la reunión de máximo cinco personas. Además, son un motor de empleo en las regiones más pobres del país, por lo que se vuelve fundamental su funcionamiento. El programa Producción para el Bienestar también continúa con normalidad.



Entre las medidas que deberá implementar la Delegación Federal en Guerrero durante los operativos de entrega de apoyos, están: difundir información esencial sobre prevención y manejo de la contingencia del coronavirus Covid-19, generar espacios de seguridad para evitar el contacto entre personas. En el caso de encontrar algún adulto mayor que presente síntomas, no puede ni deberá asistir al cobro de su pensión, y el personal de Bienestar tiene la indicación de dar asistencia para poder apoyarlo con su pago.