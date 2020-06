Se debe apuntar y apuntalar el sistema federal y reforzar a los municipios para que sean los agentes del cambio: OSC

Al encabezar el diálogo virtual ’Servicios Públicos Municipales’, organizado por el Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal (Inafed), la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, señaló que en esta etapa de la nueva normalidad debemos apuntar y apuntalar a nuestro sistema federal, reforzar a los municipios para que sean los agentes del cambio y de la transformación, en donde la creación de una nueva nación ponga sus bases en lo local, con el desarrollo de una estrategia en conjunto.



Sostuvo, en presencia del subsecretario de Gobierno, Ricardo peralta Saucedo, y del coordinador del Inafed, Rafael Cortés Gómez, que el interés del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador es asegurarse de que ese primer contacto entre los ciudadanos y las autoridades municipales se dé en un contexto de profesionalismo, transparencia, e igualdad de condiciones; de tal manera, que el abuso por parte personas servidoras públicas simplemente no exista.



’De la gobernabilidad somos corresponsables todos los órdenes de gobierno y como tal estamos asumiéndolo’, subrayó la titular de Gobernación.



Asimismo, la secretaria Olga Sánchez Cordero reconoció que los servicios públicos que ofrecen los municipios son un tema fundamental para impulsar la gobernabilidad en todo el territorio nacional.



’Desde la Secretaría de Gobernación hemos impulsado la capacitación sobre estos servicios públicos en todos los órdenes de gobierno para que puedan desempeñar su labor, ustedes personas servidoras públicas, de manera más eficiente y transparente’, reiteró’.



En su oportunidad, el subsecretario de Gobierno, Ricardo Peralta Saucedo, destacó que los servicios públicos municipales como energía eléctrica, drenaje, agua potable y seguridad, son derechos constitucionales donde el artículo 115 constitucional no solamente los menciona textualmente, sino que es un derecho de todos los mexicanos tener acceso a estos mínimos vitales para la convivencia que, también construyen ciudadanía.



Dijo que si no están fortalecidos los servicios de salud pública, cómo lo ha dicho el presidente, que sean para todos los mexicanos, ’no solamente por un derecho constitucional, sino un derecho humano, estamos empezando a hacer las cosas mal como se hicieron en el pasado’.



La gran prioridad de Gobierno de México es salvaguardar la salud y la vida de los mexicanos, pero también el bienestar tiene que ver con los servicios públicos municipales, por ello es importante que se hable de cómo se va a vivir, de la convivencia todos los mexicanos desde el municipio, porque ahí es donde se vive la realidad del mexicano.



’Hoy más que nunca tenemos que fortalecer como una prioridad que ese bienestar que se da a través de los servicios públicos municipales sea una realidad en cada rincón de nuestro país y no continuemos administrando crisis del pasado’, puntualizó.



En su intervención el coordinador del Inafed, Rafael Cortés Gómez, agradeció la asistencia de asistieron las más de 200 personas servidoras públicas estatales y municipales de 116 municipios, de 26 entidades federativas del país, así como, presidentas y presidentes municipales y organismos estatales de desarrollo municipal.



Por su parte, la presidenta municipal de Allende, Nuevo León, Patricia Salazar Marroquín, quien presentó durante el evento el proyecto impulsado por ese municipio para llevar alimento a las personas afectadas durante esta pandemia, agradeció la realización de estas videoconferencias porque ’estos diálogos nos fortalecen muchísimo, esto es una gran oportunidad para nosotros como municipio’.