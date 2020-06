Se debe dejar atrás el racismo: Beatriz Robles

A partir de la propuesta de que la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahora se convierta en la Procuraduría de los Pobres, la diputada por Morena, Beatriz Robles Gutiérrez, aseguró que sin duda su grupo parlamentario lo aprobaría, a fin de que en México, ’se deje atrás el racismo y la falta de justicia para los que menos tienen’.



Lo anterior, luego de que Luis Raúl González Pérez, ex presidente de CNDH, gastó cerca del 70 por ciento del presupuesto de la CNDH en 537 viajes, viáticos, comidas, promoción de imagen de los funcionarios, sueldos de más de 150 mil pesos, adquisición de decenas de automóviles de lujo y blindados y contrataciones onerosas de hasta cinco personas para una misma actividad.



Así como también se descubrió un negocio de venta por internet de diplomas otorgados por la institución.



’El tema de los Derechos Humanos, no implica como se llama o se llame la institución, sino que verdaderamente trabajemos para la impartición de justicia, y si se refieren a que se llame Procuraduría de los Pobres, estoy de acuerdo, porque la justicia en México a sido negada para los pobres, y por ende el respeto a sus

derechos humanos’, aseguró Robles Gutiérrez.



La diputada por Querétaro, dijo que a través del grupo parlamentario de MORENA, se impulsarán todas las iniciativas que promuevan el desarrollo de todos, de pobres, de ricos, de millonarios.



’En la impartición de justicia y el respeto a los derechos humanos, no debe haber clasificaciones de ningún tipo’, agregó la diputada.



Manifestó también que la oposición, se niega a salir de " la cultura del engaño, el robo y la manipulación’.



’Los invitamos que se sumen a este proyecto, protejamos y ayudemos a los más necesitados. Si logramos impartir justicia y respeto a lo más elemental que es la vida, o sea, respetar los derechos humanos, vamos a lograr la transformación de este gran país’, sostuvo Robles Gutiérrez.



http://www.quintopoder.website/wp-admin/post.php?post=16135&action=edit