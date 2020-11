Se debe empoderar al asalariado ante reforma

EN LA IMPLEMENTACION DE LA REFORMA LABORAL SE PUEDEN REBASAR LOS LIMITES DEL DERECHO A LA AUTONOMIA Y LIBERTAD SINDICAL: REYES SOBERANIS



CIUDAD DE MEXICO .- En la implementación de la actual Reforma Laboral se pueden rebasar los límites del derecho a la autonomía y libertad sindical, donde se trastoquen los principios y valores del sindicalismo, tales como la unidad y la solidaridad, herramientas útiles y necesarias para empoderar al trabajador y tener una posición de mayor equilibrio en una negociación, señaló el secretario general de la Confederación la Confederación Obrera, Reyes Soberanis Moreno al encabezar el Consejo Nacional y el Congreso General de esta organización sindical nacional.



Dentro el marco del 53º Aniversario de la fundación de la COR, ’nos identificarnos como clase social, para reflexionar sobre nuestra realidad, para tener un diagnóstico de la situación actual de la clase trabajadora en nuestro país, conocer los retos a los que nos enfrentamos y realizar propuestas que den vigencia a la organización sindical, que identifiquen con claridad lo que podemos hacer juntos como una organización comprometida con las causas de los Trabajadores’, dijo.



El también Vicepresidente del Congreso del Trabajo, dijo que ’analizamos los alcances y efectos de la Reforma Laboral, entendiendo que el espíritu de su contenido es para darle una mayor participación libre y democrática a los Trabajadores, para dar fortalecimiento al instrumento que permita a los Trabajadores tener más elementos de encontrar una mejor distribución de la riqueza generada por la transformación, con el esfuerzo de su participación en lo que produce’.



Ante delegados de todo el país informo de la actualización de los instrumentos legales de la Organización con las formas y tiempos que señala la propia reforma laboral, sobre esto podemos decir que vamos cumpliendo con esa responsabilidad.



Señalamos que sin menos cabo de que existen practicas sindicales que se han desvirtuado y ha abandonado los objetivos fundamentales para lo que fue creado. ’No justifica su acotación o exterminación, quienes piensan así le quitan instrumentos al trabajador para alcanzar la justicia social’, puntualizó. En este contexto, por supuesto que rechazamos la práctica sindical como una simulación, y rechazamos en toda su expresión los contratos de protección y la subcontratación que merma el ingreso de los trabajadores’.



Fue al claro al ,considerar que se tienen interrogantes si esta ley laboral está lista para afrontar los nuevos retos, las nuevas formas productivas como el trabajo en casa, y sobre todo, la importancia, no solo de la capacitación básica, sino de una verdadero emparejamiento entre la educación de los trabajadores y las exigencias productivas de los cambios que vienen, las nuevas propuestas de trabajo, la tercerización, el mundo global, las redes sociales y principalmente, la creación de millones de empleos para las nuevas generaciones.



’En nuestra Organización seguiremos levantando la voz hasta que se elimine la miseria, la desigualdad y la injusticia en que viven muchos de nuestros compañeros. Aquí, tenemos la responsabilidad de devolverle al trabajador su dignidad de persona humana, porque solo así se puede construir un país con justicia social, sin marginación, y ser incluidos en un desarrollo integral’, subrayó.



Dijo que en la COR seguirán aportando lo que les corresponde para alcanzar el anhelo de los trabajadores de vivir en un estado de bienestar. Lucharemos para que el ingreso de los trabajadores se eleve al rango constitucional, que alcance un nivel económico decoroso con su familia. ’No debemos escatimar ningún esfuerzo y respaldo a todas las transformaciones que se requieren para tener un México mejor para todos.’, finalizó….



LIBERA FOVISSSTE LOS PRIMEROS 15 MIL CREDITOS 2021



Los financiamientos fueron ’liberados’ apenas 14 días después de haber sido cerrada la convocatoria 2021, que permaneció abierta del 15 de octubre al 5 de noviembre y en la que se registraron 97 mil 910 trabajadores al servicio del Estado para obtener un financiamiento para adquirir una vivienda nueva, usada, para construcción o redención de pasivos.



El acto protocolario o ’botonazo’ de liberación de folios se realizó en el ex convento San Hipólito de la ciudad de México, cumpliendo con todas las medidas sanitarias y de sana distancia.



El evento fue presidido por el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE, Agustín Gustavo Rodríguez López, quien estuvo acompañado de Román Meyer Falcón, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu); y Luis Antonio Ramírez Pineda, director del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).



Además, asistieron Alfonso Cepeda Salas, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), y Luis Miguel Victoria Ranfla, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE).



Los acreditados tendrán hasta el 17 de febrero de 2021 para la asignación de vivienda sin avalúo, y hasta el 19 de marzo del próximo año para reportar el resultado de la firma de su escritura.



Los folios liberados este día pueden ser consultados vía electrónica en el link www.gob.mx/fovissste/documentos/lista-de-resultados-del-otorgamiento-de-creditos-tradicionales-mediante-el-sistema-de-puntaje-2021; los beneficiarios podrán iniciar inmediatamente los trámites para ejercer su crédito.



En su discurso, el Vocal Ejecutivo del FOVISSSTE destacó que el número de solicitudes registradas en el proceso 2021 representa un aumento de 17 por ciento en comparación con la convocatoria 2020.



Enfatizó que, mediante su programa crediticio correspondiente al próximo año, el FOVISSSTE contempla otorgar hasta 56 mil 472 créditos por hasta 38 mil 18 millones de pesos, lo que representa un incremento de 4 por ciento tanto en número como en monto con respecto a este año.



Rodríguez López destacó que en el FOVISSSTE y en todo el gobierno de México se afrontan ’tiempos difíciles con acciones concretas’, siempre buscando el bienestar de los mexicanos….



SERAN 147 TRABAJADORES DEL IMSS QUE ATIENDEN LA PANDEMIA QUE SERAN CON DECORADOS



En reconocimiento a su labor por méritos eminentes o conducta ejemplar, en servicios prestados a la Patria durante la pandemia por COVID-19, el Gobierno de México entregará mañana viernes a personal médico y de enfermería del sector salud 425 preseas de la Condecoración Miguel Hidalgo en Grado Cruz, de las cuales 147 serán para trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y dos de ellos serán galardonados durante la ceremonia del CX Aniversario de la Revolución Mexicana.



De manera simultánea en todo el país se realizarán ceremonias para reconocer el desempeño del personal de todas las instituciones de salud del gobierno federal.



En la ceremonia con motivo del CX Aniversario de la Revolución Mexicana, se entregará esta condecoración a la médica Ivalu Arcelia Carmona Campos, Urgencióloga, quien trabaja en el Hospital General de Zona No. 24, y al médico Eddie Antonio León Juárez, adscrito al Hospital de Infectología del Centro Médico Nacional La Raza, ambos en la Ciudad de México.



La presea Miguel Hidalgo 2020, máxima distinción que otorga el Estado Mexicano, obedece a la instrucción que el titular del Ejecutivo Federal dio a quienes integran el sector salud del gobierno federal para reconocer a todos sus profesionales, así como al apoyo otorgado por la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, al formar sus respectivos Presidentes de la Mesa Directiva parte del Consejo que otorga la Condecoración.



El personal de salud que será galardonado fue propuesto por la comunidad de su lugar de trabajo y labora en lo que el Jurado denominó como Hospitales de Alta Productividad al inicio de la Pandemia, siendo esos espacios precisamente los que tuvieron que lidiar al principio con el gran reto que ello significó…..



