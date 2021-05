Se debe implementar un plan de desarrollo para el campo estatal: Héctor Meneses

Tepeapulco, Hgo; 4 de mayo de 2021.



SE DEBE CREAR UN PLAN INTEGRADOR EN APOYO DEL CAMPO: HÉCTOR MENESES



El candidato se comprometió a apoyar al agro hidalguense desde el Congreso de la Unión.



Consideró que se debe implementar un plan de desarrollo para el campo estatal.



El candidato a diputado federal por el distrito VII de Tepeapulco de la coalición Va por México, Héctor Meneses Arrieta, señaló que se debe crear un plan integrador a nivel nacional en apoyo del campo, potencializarlo y destinarle recursos.



Tras reunirse con organizaciones campesinas con quienes firmó el acuerdo estatal para el desarrollo integral del campo hidalguense, indicó que se tiene que hacer primero un eje rector en los municipios, los estados y el país.



’No podemos estar con ocurrencias, tiene que haber un plan de desarrollo, es lo que nos enseñaron, planes de desarrollo que obliguen a los gobernantes a atender al campo, no puede llegar un gobierno y desaparecer cosas y mañana aparecerlas otra vez’, sostuvo.



Enfatizó que las organizaciones campesinas son parte fundamental de los ejes rectores para atender al agro, ’pero tenemos que involucrar a los que saben y hay que llamarle a los expertos’.



Meneses Arrieta consideró que se pueden potencializar las zonas del estado en apoyo del campo y los productores, ’la zona Tepehua es de las más altas productoras de café de altura en San Bartolo Tutotepec, lo mismo la Huasteca, pero no hay un plan, una estrategia’.



Agregó que se debe empezar a diseñar un plan de desarrollo del campo hidalguense, ’qué vamos a hacer, cómo vamos a visualizar nuestro campo en 30, 50 años, si nosotros seguimos sembrando cebada o avena en el Altiplano hidalguense en 30, 50 años no va a haber campo en esa región, ese es problema que tenemos’.



Consideró que uno de los problemas que se tiene es tratar de obtener recursos para campo, pero no se visualiza el entorno, ’no visualizamos que le hemos generado un problema a nuestro territorio, Hidalgo, hace 100 años, tenía más de 180 millones de magueyes y hoy necesitamos ollas de agua, necesitamos presas’.



El candidato a diputado federal insistió en que no se debe estar en un país de ocurrencias pues éstas junto con la ignorancia y las mentiras son la mayor corrupción que se tiene en México.



Por último, enfatizó que se tienen que rediseñar políticas públicas en beneficio del campo desde lo federal y posterior a ello definir los presupuestos que se requieran para redefinir el campo mexicano.