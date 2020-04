Se deben posponer proyectos de infraestructura en el país y privilegiar la salud UNIDEM

Ecatepec, Méx., a 6 de abril. - Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la Unión Industrial del Estado de México (UNIDEM) fijo su postura respecto al Informe que el día de ayer realizó el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador en donde dió a conocer, entre otras cosas, las acciones que se tomarán para mejorar las condiciones económicas del país.



El representante del sector empresarial señaló que el presiente de la República fue acertado al hacer el informe sin público y con ello acatar más medidas fijadas por la Secretaria de Salud y al mismo tiempo, servir de ejemplo para todos los mexicanos.



Consideró que también fue acertado al anunciar el apoyo que dará el Infonavit a las personas que, teniendo créditos, se vean imposibitados a pagarlos.



Se congratuló que se continúe con los programas sociales y se otorguen créditos del ISSSTE y a empresas formales e informales, ello ayudará a que haya menores afectaciones en las micro y pequeñas empresas. El que no se aumenten los impuestos, que es uno de sus compromisos de campaña, sin duda otorga certeza a los empresarios en ese tema.



Cuevas Dobarganes consideró que el presidente, está desestimando los efectos en la salud y los efectos económicos de la pandemia ocasionada por el COVID 19. "Es cierto que México, después de la India, entre los países más poblados, tiene el menor número de infectados y de defunciones por millón de habitantes, pero esto puede explicarse porque aún no se han detectado contagios en los sistemas de transporte público y los centros de abasto de las grandes ciudades del país, que aún tienen niveles de hacinamiento muy preocupantes para la etapa que ya estamos viviendo de la epidemia".



Para el representante industria, los tres grandes proyectos de infraestructura del sexenio, deberían de posponerse y en su lugar, otorgar mayores recursos a combatir los efectos en la salud y económicos ocasionados por la emergencia sanitaria que vivimos "es cierto que esos 3 proyectos ayudarán a generar empleos, pero pensamos que eso debe hacerse una vez que termine la emergencia, toda vez que se trata de empleos temporales ligados a la industria de la construcción" dijo.



Para el representante industrial sería más rentable a mediano y largo plazo, el hacer un esfuerzo por mantener los empleos que se perderían por la descapitalización de empresas consideradas como no esenciales y que tienen los mismos egresos, pero sin ventas, esto producto de las restricciones por la contingencia, tambien el devolver más rápidamente los saldos a favor de IVA, sin duda favorece a la industria enfocada a la exportación, que ha sido fuertemente golpeada por la pandemia.



"Seguimos pensando que si no se diseña un plan para apoyar a las cuentas de miles de empresas consideradas como no esenciales. La pérdida de empleos podría ser mayor a los dos millones de plazas formales y ello complicaría todos los proyectos de infraestructura, al caerse la recaudación de manera muy importante"



Mencionó que en otras circunstancias celebrarian la voluntad del gobierno de no endeudar al país, "estamos seguros que en éste momento perfectamente se justificaría contratar créditos, con tal de robustecer el sistema de salud y de tener las mejores condiciones para la recuperación económica".



Finalmente Francisco Cuevas Dobarganes, director general de la UNIDEM dijo que, si se cierran las decenas de miles de empresas consideradas como no esenciales y que actualmente ya no cuentan con liquidez y en algunas semanas con solvencia, ello tendría consecuencias incalculables en el empleo, la recaudación y sobre todo obligaría a cancelar otros proyectos y programas que actualmente se consideran como prioritarios.