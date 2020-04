Se deben reforzar medidas contra coronavirus: edil

Taxco, 01 abril, 2020.- ’Es innegable que el coronavirus en Taxco se detenga en solo dos personas, es por eso que se necesita que la gente se quede en su casa para evitar la proliferación de la enfermedad en caso de contraerla, debido a que es asintomática y no saber que la tenemos’, expresó el presidente de Taxco, Marcos Efrén Parra Gómez, quien adelantó que será hasta el fin de semana cuando se den a conocer las medidas económicas para ayudar al sector comercial formal e informal de la ciudad afectado por la emergencia sanitaria.



Parra Gómez lamentó que por la presencia de estos casos en Taxco, existe la probabilidad que el contagio haya sido en más personas, y eso no puede detenerse, sin embargo ’lo que se debe hacer es que se empiece a reforzar más las medidas preventivas’.



Expresó que con las recomendaciones que hizo la Secretaría de Salud estatal (Ssa) por la llegada de estos dos casos, se tiene que aplicar las sanitizaciones y otras acciones que se han venido haciendo, sobre todo en los lugares donde estuvieron las personas.



Dijo que los dos casos no pueden quedarse ahí, por lo que puede haber más, es por eso que ’se ha pedido a la ciudadanía desde el gobierno federal que si nada tiene que hacer en las calles se quede en su casa, sobre todo las mujeres embarazadas y los adultos mayores que son los más vulnerables, así como las personas con diabetes, hipertensión y obesidad’.



Mencionó que toda persona que tenga algún síntoma como tos seca, resfriado, escurrimiento nasal dolor en el pecho es necesario que se quede en casa para que pase rápido la enfermedad que puede estar asociada al Covid-19.



Señaló que la enfermedad está imparable en estos momentos, es por eso que el gobierno federal ha nombrado emergencia sanitaria a México, por la rapidez de los casos que se han presentado a nivel nacional.



Es por eso que la afectaciones económicas son complejas y no hay manera de cómo tener una determinada cantidad, por tanto adelantó será hasta el jueves o el fin de semana cuando lleve a cabo el anuncio del plan económico que él tiene para los afectados por el Covid-19 en Taxco.