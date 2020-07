Se desinflan los temas

Las corruptelas del poder son parte del teatro que se forma alrededor de las autoridades que antecedieron a los que detentan la autoridad en ese momento.



Se monta un circo en varias pistas, para mostrar lo nefasto de los anteriores gobiernos y que la ciudadanía no se equivocó con los actuales gobernantes. Se trata de justificar el ascenso de los nuevos hacedores de la democracia, pero no deja de ser parte de del teatro de marionetas que se monta cada nueva administración.



A final de cuentas, los acusados de corruptelas, desvío de recursos y abusos de poder, pasan un corto tiempo en prisión (si acaso), no devuelven nada del dinero y viven a gusto, sin remordimientos ni nuevas acusaciones, pasan el resto de sus vidas disfrutando de esas riquezas obtenidas a costa del sacrificio del pueblo.



Los ejemplos abundan en la historia del México moderno, donde las novedades tecnológicas juegan un papel preponderante dentro de estas acusaciones, aunque con la divulgación de los supuestos videos con que cuenta Emilio Lozoya Austin no se espera la conmoción causada cuando se revelaron los que guardó celosamente Carlos Ahumada.



El interés radica en conocer si será acusado de manera directa el ex Presidente Peña Nieto y el ex secretario Luis Videgaray o si todo se restringe a ex senadores y ex diputados.



Por eso los asuntos del poder y los eventuales castigos que podrían sufrir los infractores de la ley, en el caso de los hombres del poder, son del interés público, mientras el tema aporte datos que se vayan ajustando a las historias que se cuentan, después pierden vigencia, se desdibujan y se desinflan, aunque quedan en el recuerdo e imaginario nacional.



Llaman la atención de inicio por lo insólito o reiterativo de los hechos que se acumulan a las tantas historias de corrupción, abusos e impunidad que son una constante en la vida cotidiana del país.



Al poco tiempo de destaparse esa caja de Pandora, la falta de ejecución de las propias autoridades, el desinterés, la apatía y abulia hacen mella y los casos que causaron sensación y atención por parte de los gobernantes y de la propia ciudadanía se van alejando de la utilidad que se les da.



Los asuntos en que se encuentra inmiscuido el ex director de Pemex, Emilio Lozoya Austin, pasaron de la sorpresa y del interés público y de la creencia de que ahora si se va en serio contra los corruptos que atentaron contra los intereses de los demás y de la nación, que sin importar el tamaño de los personajes implicados se actuaría en contra de ellos, al desinterés.



Los meses, semanas y días han transcurridos desde que explotó la bomba de la detención de Lozoya Austin y ahora las versiones son distintas y hacen ver de un pacto entre el ex director de Pemex y las autoridades que obligaría a Lozoya Austin a revelar las formas en que se pactaban los acuerdos entre gobernantes y opositores y los beneficiados con la venta y compra de las plantas y astilleros adquiridos por PEMEX bajo su dirección, a cambio de inmunidad.



De esa manera se mostraría las cochinadas y manipulaciones de los hilos políticos y del dinero que se hicieron en sexenios anteriores, lo que no traería ninguna novedad, pues la población se encuentra cierta de que el sexenio pasado fue el de mayor corrupción en la vida democrática del país.



Los personajes que eventualmente aparecen en esos videos no sufrían ninguna desajuste en su transitar político, si acaso el repudio de algunos grupos y los aplausos de quienes son como ellos.



De los videos de Carlos Ahumada, solamente un personaje dejó de actuar en política, Carlos Imaz, los demás siguieron su ruta de tránsito, sin problemas de ningún tipo. Otro, René Bejarano pasó poco más de seis mese en prisión y siguió actuando políticamente.



Por un error publicamos que Aarón Urbina fue eterno alcalde de Metepec, cuando en realidad ha sido cuatro veces de Tecámac, una disculpa.



Desatado en busca de la candidatura panista al gobierno de Campeche anda Eliseo Fernández Montufar, alcalde de la capital del estado, quien asegura traer el compromiso de Movimiento Ciudadano de apoyarlo, aunque los panistas lo ven con recelo.