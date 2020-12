Se deslinda Morenas Guerrero de mujeres que atacaron sede del partido

Marisol Bazán Fernández, integrante de Morenas Guerrero, deslindó a esta organización de las mujeres que en días pasados atacaron la sede de Morena y arrojaron cabezas de cerdo, las cuales dijeron que su organización se llama Morenas x Guerrero.

En entrevista, la activista señaló que ’nosotras como Morenas Guerrero nos encontramos muy preocupadas ya que esta organización se hace llamar de un nombre muy parecido al nuestro, y por supuesto que nosotras no estamos participando en estos actos, nosotras no tendemos a golpear a ningún miembro de nuestro partido, sea hombre o sea mujer’.

Dijo que, en el tema de la candidatura por el gobierno del estado, Morenas Guerrero va a acatar los tiempos que el partido decida, y van a apoyar a quien resulte ganador o ganadora. ’Nosotras como mujeres feministas hacemos acompañamiento a otras mujeres, damos cursos, damos talleres, somos una organización pacífica y de ninguna manera estamos de acuerdo en este tipo de protesta, creemos que es más bien un golpeteo político en el que de ninguna manera nosotras estamos participando y creemos que es muy importante aclarar que no tenemos nada que ver con estas personas’.

Señaló que estos actos son ’soeces, agresivos, y nosotras nos deslindamos totalmente de todo este tipo de acciones’.

-¿Crees que haya una intención de vincular a este grupo con la organización de ustedes?

-No lo sé, espero que no, pero la realidad es que el nombre que están utilizando es exageradamente parecido. Espero que no haya mala intención, que sea una coincidencia, pero sí se me hace prudente aclararlo, porque ya varias personas nos han preguntado si nosotras somos ese equipo.

Bazán Fernández dijo que las manifestaciones contra uno de los aspirantes a la gubernatura, se han hecho por organizaciones ’que yo al menos no conozco y que nunca había escuchado, que nunca he visto acompañando víctima, haciendo talleres, que nunca he visto en el activismo feminista. Ahora dicen ser colectivas que yo no identifico’.

Aclaró que ’el que yo no las identifique no quiere decir que no existan, lo único que digo es que estando en este medio, conocemos a otras colectivas, y a esta colectiva en particular, no las ubico por ninguna otra acción además de esta. Me parece más un golpeteo político, me parece más parte de la guerra sucia en contra de Morena’.

La activista dijo que le preocuparía mucho que el origen de estos ataques fueran orquestados por la derecha, ’que sabe que Morena está muy bien posicionado, y que vamos a ganar y que esté intentando meter ruido en nuestro partido, pero me preocuparía más y me desilusionaría mucho, que fueran los mismos miembros de Morena quienes estén haciendo estas actividades tan soeces, tan agresivas, tan deleznables, que además dañan la lucha feminista y la ridiculizan’.