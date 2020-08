Se desploma avioneta al sur de la Ciudad de San Luis Potosí

Gran movilización policiaca y de cuerpos de emergencia causó la tarde de ayer el desplome de una avioneta en el cerro al sur de la Capital Potosina, el piloto y acompañante lesionados fueron rescatados por testigos de los hechos que llegaron primero al lugar.



Fue cerca de las 20:35 horas de ayer martes cuando sorpresivamente vecinos de las colonias del sur por el Aguaje vieron cómo una avioneta perdía altura y se estrelló en el cerro quedó volteada y en el interior el copiloto, por aquel lugar también hay un camino rumbo al Gran Peñón y mucha gente gusta de ejercitarse a estas horas por lo cual de inmediato se acercaron para ver qué ocurría.



Gente de todas las edades se acercaron a checar lo ocurrido mientras se daba parte a los números de emergencia, de inmediato se desplazaron ambulancias, bomberos y la policía quienes se encuentran en el lugar para investigar y checar las posibles causas del accidente además de ver si existe algún delito que perseguir.



Por informes de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, se sabe que el piloto y su acompañante resultaron con algunos golpes, pero no requirieron hospitalización.



Elementos del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil acudieron al lugar del accidente, y realizaron la revisión de la aeronave y determinaron que no existía mayor riesgo.



Sobre el destino de la avioneta o su procedencia, no se ha ofrecido información