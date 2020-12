Se desplomó la afluencia turística en Guerrero en 40% por la pandemia: secretaría de turismo

www.guerrerohabla.com



Acapulco, Gro. 28 diciembre 2020.-En la primera semana de vacaciones de diciembre, los 3 principales polos turísticos del estado: Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo registraron una caída del 40 por ciento en la afluencia turística por la pandemia del coronavirus, al grado de que ninguno de los hoteles logró completar el aforo permitido del 70 por ciento en la ocupación de cuartos, y todo apunta a que en esta semana se podría repetir la tendencia por el aumento de contagios en estados del centro del país de donde proviene la gran mayoría de los visitantes.

Al encabezar el domingo desde Acapulco la actualización de las estadísticas que dan cuenta del comportamiento de la pandemia en Guerrero, el gobernador Héctor Astudillo Flores exhibió un video con tomas aéreas que dan cuenta de una afluencia vehicular menor en la Autopista del Sol con dirección al puerto de Acapulco, en comparación a temporadas vacacionales similares de años anteriores, en las que las carreteras registraban la presencia de una gran cantidad de vehículos hacia Acapulco.

Señaló que su gobierno está atento del comportamiento de la temporada de vacaciones en Acapulco, Taxco e Ixtapa Zihuatanejo para que hoteles, restaurantes, bares, discotecas y otros espacios frecuentados por turistas respeten los protocolos de seguridad sanitaria para evitar aglomeraciones que se conviertan en focos de contagios de covid-19.

De acuerdo a las imágenes de video que dan cuenta de los aforos en las autopistas y carreteras federales del estado, el gobernador Héctor Astudillo dijo que no se observa una llegada de muchos turistas por vía terrestre a Acapulco, al iniciar este domingo la segunda semana de vacaciones del periodo vacacional de diciembre, pero no descartó la posibilidad de que en los próximos días arribarán más vacacionistas a ese puerto y a otros destinos turísticos de la entidad.

Por su parte el secretario de Turismo del gobierno del estado Ernesto Rodríguez Escalona, informó que la escasa presencia de turistas no es privativa de Guerrero sino también de otros destinos turísticos del país, en donde además tienen mayores restricciones por el aumento de las tendencias que toma en cuenta la Secretaría de Salud federal para asignar los colores del semáforo epidemiológico.

Por ejemplo, citó que en Jalisco el gobierno determinó suspender todos los festejos de fin de año a diferencia de Guerrero. Además, en esa entidad todas las actividades no esenciales son suspendidas después de las 7 de la noche, mientras que en su destino de playa más importante que es Puerto Vallarta, fueron suspendidas las operaciones en bares y discotecas, y se permite una ocupación hotelera del 75 por ciento.

En Quintana Roo que está en semáforo epidemiológico amarillo, los hoteles, playas y centros comerciales operan al 80 por ciento; los congresos en espacios abiertos están permitido con un aforo de hasta el 50 por ciento, mientras que los que se llevan a cabo en espacios cerrados tienen permitido un aforo de no más del 30 por ciento; mientras que los bares, discotecas y centros de espectáculos tienen actividades suspendidas.

El estado de Morelos está en semáforo rojo con suspensión total de todas sus actividades no esenciales. Los hoteles solamente tienen permitido la ocupación del 20 por ciento de sus cuartos. Los supermercados tienen permitido un aforo del 50 por ciento con la introducción de una persona por familia; mientras que los restaurantes sólo tienen autorizado vender alimentos para llevar.

En Guerrero de acuerdo a un análisis profundo, Acapulco, Zihuatanejo y Chilpancingo están en semáforo epidemiológico amarillo, que permite la ocupación del 70 por ciento de los cuartos de los hoteles.

Al respecto dio a conocer que a una semana de haber iniciado las vacaciones de diciembre, ningún hotel ha rebasado el porcentaje permitido de ocupación. Recordó que en los restaurantes el aforo permitido es del 60 por ciento y lo mismo ocurre con los bares con un horario de servicio hasta las 2 de la mañana.

El secretario de Turismo dio a conocer que varios bares fueron clausurados por las autoridades por no respetar los protocolos de seguridad sanitaria, y advirtió que las autoridades están atentas para hacerlos cumplir. Aclaró que las discotecas que operan en lugares cerrados están cerradas.

Informó que en el resto del estado que está en semáforo naranja, está permitido un aforo del 50 por ciento en hoteles, lo mismo en restaurantes, discotecas, bares que operan en lugares abiertos, y permanecen fuera de operación aquellos que funcionan en lugares cerrados.

Dio a conocer que el gobierno del estado elaboró protocolos de seguridad sanitaria especiales, que deberán aplicar los establecimientos comerciales que organicen cenas de fin de año que son ya una tradición en Acapulco. ’Estas cenas de fin de año tienen protocolos, medidas y lineamientos muy claros’.

El secretario de Turismo informó que en Guerrero se aplican medidas sanitarias que no aplican otros estados del país, como es la operación de la línea telefónica Covitel, capacitación a las empresas y la instalación de más de 100 módulos en playas, centros comerciales, mercados y otros lugares de uso común con el reparto de cubrebocas, operativos y recorridos en las playas y zonas turísticas con campañas de concientización y sanitización permanente.

Sostuvo que en Guerrero no hay un solo establecimiento turístico que no tenga protocolos sanitarios, ’porque desde el inicio de la pandemia el gobernador Héctor Astudillo privilegió la elaboración y aplicación de protocolos sanitarios antes que la promoción’.