Se destapa Maricarmen Cabrera, ’Podemos transformar Zihuatanejo’, expresa

La diputada federal, Maricarmen Cabrera Lagunas, admitió públicamente que sí se ve en la boleta para 2021 para presidir el municipio más importante de la Costa Grande, Zihuatanejo, ’estoy convencida que podemos transformar Zihuatanejo y que necesitamos mejores resultado. Las mujeres somos más honestas y transparentes’, dijo este viernes al ser entrevistada de manera virtual con el Pool de medios ’Guerrero en Redes’.



Manifestó que siempre ha estado en la izquierda y llamó a la población a interponer el trabajo y trayectoria de los aspirantes para determinar sus preferencias electorales, ’soy una mujer de mucho trabajo y no me doblego ante las adversidades. La gente me conoce y puedo decir que en la Sierra guerrerense hay comisarios que me respaldan y reconocen mi liderazgo’, mencionó.



La ex diputada local señaló que es hora que Guerrero sea gobernado por una mujer y que la participación de Beatríz Mojica en la pasada elección de 2015 es una prueba que la sociedad mira con buenos ojos la actuación de las mujeres para la gubernatura de la entidad, pues a su opinión, ellas son más honestas, además recordó que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha coincidido en que las mujeres son más transparentes en los asuntos públicos.



Al ser cuestionada sobre la guerra sucia y los intentos de desprestigio, Maricarmen Cabrera reconoció que a las mujeres les cuesta más trabajo llegar a puestos de elección popular, y fue contundente al decir ’a mí nadie me ha regalado nada, siempre he sido de izquierda por enseñanza de mis padres’ e indicó que la difamación se debe a que sus adversarios no contaban con la entrega de tantos apoyos a través de CODUC y aprovechó para agradecer al dirigente nacional, Marco Antonio Ruiz Salas, quien ha sido un empuje importante para las gestiones con el sector pesquero.



Refirió que a través de la CODUC han repartido apoyos alimentarios a los sectores con mayor necesidad en todo Guerrero, además del impulso a pequeños y medianos productores para distribuir sus cosechas de aguacate, coco y mango. También, resaltó que en el último caso (mango) se han buscado agilizar los trámites legales para la exportación al continente europeo, del polvo de la fruta y elaborar bebidas.



Por otro lado, Cabrera Lagunas agregó que en la Cámara Baja se ampliará la agenda legislativa para la aprobación de las propuestas del presidente López Obrador como la nueva Ley de Pensiones y dijo que ha sido incisiva para destinar mayor presupuesto a caminos y carreteras porque ello facilita el trabajo agrícola en Guerrero, concluyó.