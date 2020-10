Se dice Evodio listo para la encuesta; confía en el Comité Nacional del PRD, indica

El dirigente del Frente Amplio Democrático de Guerrero (FADG), Evodio Velázquez Aguirre, se dijo listo para la encuesta que habrá de elegir al candidato del PRD a la gubernatura en 2021, la cual se llevará a cabo este viernes 23, sábado 24 y domingo 25 de octubre, donde militantes y ciudadanos participarán en el ejercicio democrático.



En conferencia de prensa con medios digitales, Velázquez Aguirre manifestó que confía plenamente en el Comité Ejecutivo Nacional del PRD, los cuales contrataron a dos empresas con prestigio internacional, mismas que realizarán las encuestas en todas las regiones de la entidad.



’Yo lo único que les digo a mis paisanos es que cuando les pregunten quién desea que fuera el candidato del PRD al gobierno de Guerrero, nombren a este servidor, el cual conoce todos los rincones del estado, hasta donde hemos escuchado y atendidos las necesidades de la gente con las Caravanas Evoluciona, además de caminar con miembros todos los sectores sociales’, mencionó.



También, el ex alcalde de Acapulco sostuvo que las adhesiones seguirán en el FADG, donde hasta ahora han sumado importantes personajes como el ex regidor y diputado local del Verde Ecologista, Mauricio Legarreta; el diputado local independiente y líder transportista, Servando Salgado; el ex dirigente del Partido de los Pobres, entre otras personalidades.