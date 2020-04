Se eleva a tres el numero de muertos por coronavirus en Hidalgo.



Juan Ricardo Montoya



Pachuca, Hgo 31 de marzo.



De acuerdo al último corte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos (InDRE) de las 19:00 horas, este martes se registró una muerte más por Covid-19 en Hidalgo por lo que el número de victimas mortales por coronavirus se elevó a tres.



De igual forma hay dos casos positivos más por lo que aumentó de 17 que había el martes a 19 pacientes afectados.



En tanto hay 151 casos que por fortuna resultaron negativos.



Por su parte, el gobernador de Hidalgo Omar Fayad Meneses, quien desde el pasado sábado se encuentra aislado bajo cuarentena luego de que se le diagnosticó la enfermedad, publicó en su cuenta de Facebook que ya está fuera de peligro.

"A partir de la revisión del día de hoy, me comunican que las horas críticas ya han pasado. Mi recuperación ha ido mejorando y me encuentro fuera de peligro. Le doy las gracias a quienes han estado al pendiente de mi estado de salud" escribió Fayad.



"Al pueblo de Hidalgo y de México, ¡muchas gracias! Afortunadamente me siento mejor y sus muestras de apoyo me han ayudado mucho. Estoy saliendo adelante y todos debemos hacer nuestra parte. #QuédateEnCasa, cuídense y protejan a los suyos. Reciban todos un abrazo fraterno con #SanaDistancia", agregó el mandatario estatal