Se encadena empleado a la Delegación del IMSS para exigir bono Covid

ACAPULCO, Gro., 10 de junio de 2020.- Un trabajador del hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) de Iguala se encadenó a la entrada principal de la Delegación en Guerrero para exigir el pago de su bono Covid.



El empleado del área de Cocina, Eduardo Molina Hernández, se amarró la mañana de este miércoles al portón ubicada sobre la avenida Cuauhtémoc y advirtió que no se iría hasta que fuera atendido y le explicaran por qué no le fue entregado el bono. Sin embargo, se retiró después de una hora.



En entrevista dijo que el pago, que en su caso es de 2 mil 300 pesos, fue autorizado desde hace un mes por el presidente Andrés Manuel López Obrador y no es justo que se los quiten porque están arriesgando al atender a los enfermos de coronavirus. ’Exijo que se les regrese el dinero que se les quitó.



Hay compañeros que no van a cobrar ni un solo peso, no van a cobrar nada en plena pandemia, ¿dónde está el señor López Obrador, por qué sigue amparando todas estas decisiones? Compañeros no se hagan de la vista gorda, exijan sus derechos’, dijo.



Por otra parte, Molina Hernández reclamó a la dirigencia sindical que permitiera que sus derechos fueran pisoteados y criticó que manejen millones de pesos y los tengan laborando en malas condiciones.

Fuente: Quadratín