SE ENCUENTRAN CASI AL TOPE, HOSPITALES QUE ATIENDEN CONTAGIADOS POR CORONAVIRUS

Hospitales del IMSS, del ISSSTE, INSABI y del Gobierno de la Ciudad de México se encuentran casi al tope de ocupación, debido al explosivo aumento de contagios por coronavirus que se han registrado durante las semanas recientes en esta capital de la República.

Lo anterior ha propiciado que familiares personas infectadas por COVID 19, pasen horas de peregrinaje en busca de algún hospital donde se atienda a sus enfermos, que presentan signos de contagio como dificultad para respirar, dolor de cabeza, diarrea y dolores musculares, entre otros síntomas.

Hospitales como la Raza, Hospital General de Zona 48 S. Pedro Xalpa, ’20 de Noviembre’ y López Mateos del ISSSTE, entre otros que operan en la Ciudad de México ya no tienen espacio, a pesar de los grandes esfuerzos de estas instituciones por ampliar su capacidad de recepción de pacientes afectados por la pandemia que ha provocado, a la fecha, más de 122 mil defunciones en nuestro país.

La Secretaría de Salud del Gobierno de México informó que la ocupación de camas en la CDMX, para la atención de enfermos por COVID 19, alcanza ya el 87 por ciento, en tanto que en Estado de México la ocupación es del 80 por ciento.

De continuar el crecimiento de contagios este ritmo, ya no habrá espacios en los hospitales para brindar atención médica a personas que sean infectadas por el ’enemigo invisible’, como le llaman algunos profesionales de la medicina, quienes hacen un llamado a la ciudadanía a no salir de casa si no es indispensable, no hacer reuniones y cumplir con las medidas preventivas aconsejadas por las autoridades de salud.

Sobre advertencia, no hay engaño; si no hacemos caso del llamado del personal de salud, que se percibe cansado tras de casi un año de lucha contra el coronavirus, alejados de sus familias y exponiendo su vida cada día, se corre el riesgo de que las personas infectadas no encuentren atención médica y aumenten los fallecimientos provocados por la pandemia.

Conservar la salud está en nuestras manos.